NBA／湖人攻防重度依賴詹姆斯 控制上場時間難度高
即將滿39歲的詹姆斯（LeBron James），即使邁向生涯第21個賽季，體能狀態看起來還是沒有到太多歲月的衝擊，依然處於巔峰狀態，開季至今6場比賽的平均上場時間超過35分鐘，高居聯盟前段班。
從上場時間來看，基本上是有違湖人本季的方針，像是季前的大規模補強，目的就是為了減輕詹姆斯的負擔，讓他可以在重要時刻完全釋放。只是新賽季開打之後，受到傷兵等影響，球團乃至於詹姆斯本人可能都認定，他的上場時間恐怕難以限制。
「我們有制定一個計畫，只是當比賽趨於激烈，計畫往往趕不上變化，四節比賽任何事情都可能發生。他和我都有很強的競爭意識，我們想讓他上場，他自己也很想。」湖人主帥漢姆（Darvin Ham）。
心態上是如此，現實情況方面，紫金軍團開季之後面臨不少傷兵問題，迫使詹姆斯勢必要在場上持續奮戰。
「我們肯定會持續監控詹姆斯的上場時間。今夏我們在陣容每個位置建立了深度和平衡，目的就是在傷病之外，希望這些人可以挺身而出承擔重任。我們想讓詹姆斯多休息一點，減少他的上場時間。」漢姆說。
雖然球團仍試著控制詹姆斯在比賽中的消耗程度，但從正負值或是他在場和退場的攻守效率起伏數據來看，湖人高度依賴詹姆斯的情況恐怕還是沒有更好的解方。
LeBron James drills the contested three over Paolo Banchero 🔥— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 5, 2023
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