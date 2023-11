NBA／湖人攻防重度依賴詹姆斯 控制上場時間難度高

即將滿39歲的詹姆斯(LeBron James),即使邁向生涯第21個賽季,體能狀態看起來還是沒有到太多歲月的衝擊,依然處於巔峰狀態,開季至今6場比賽的平均上場時間超過35分鐘,高居聯盟前段班。

從上場時間來看,基本上是有違湖人本季的方針,像是季前的大規模補強,目的就是為了減輕詹姆斯的負擔,讓他可以在重要時刻完全釋放。只是新賽季開打之後,受到傷兵等影響,球團乃至於詹姆斯本人可能都認定,他的上場時間恐怕難以限制。

「我們有制定一個計畫,只是當比賽趨於激烈,計畫往往趕不上變化,四節比賽任何事情都可能發生。他和我都有很強的競爭意識,我們想讓他上場,他自己也很想。」湖人主帥漢姆(Darvin Ham)。

心態上是如此,現實情況方面,紫金軍團開季之後面臨不少傷兵問題,迫使詹姆斯勢必要在場上持續奮戰。

「我們肯定會持續監控詹姆斯的上場時間。今夏我們在陣容每個位置建立了深度和平衡,目的就是在傷病之外,希望這些人可以挺身而出承擔重任。我們想讓詹姆斯多休息一點,減少他的上場時間。」漢姆說。

雖然球團仍試著控制詹姆斯在比賽中的消耗程度,但從正負值或是他在場和退場的攻守效率起伏數據來看,湖人高度依賴詹姆斯的情況恐怕還是沒有更好的解方。

