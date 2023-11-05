NBA／難以挑大樑扛球隊？前尼克總管解釋放棄追逐米契爾原因

先前擔任尼克總管的佩瑞（Scott Perry）已經約滿離開，近日他在節目中談到2022年放棄追求米契爾（Donovan Mitchell）的原因，球團認為米契爾並不值得「梭哈」所有資產去全力爭取。

「顯然，我們當時推動了這筆交易。但我們的一切報價和動作都是在合理範圍內進行的。米契爾是一位優秀的球員，但他需要隊友的幫助才能贏，如果他有能力獨挑大樑的話，爵士可能早就打進分區冠軍賽了。但事實上他不是那種非常獨特的球員。這並不是在批評他，只是你要做出的必要評估而已。」佩瑞說。

騎士當時可以在保留葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）等未來核心的情況下換來米契爾，但不代表尼克就能如法炮製，勢必得搭上巴瑞特和其他多位年輕球員，才能打動爵士。

「米契爾是一名優秀的明星球員，來自紐約的出色年輕人。但你也要捫心自問，如果你要交易的對象將要拿走你球隊裡面3分之2或4分之3的年輕資產，以及選秀權等籌碼，那麼剩下的資產足夠讓你贏球嗎？或者你可以選擇保留並多一點耐心去等待。」佩瑞說。

米契爾最終被交易到克里夫蘭，爵士則是獲得了馬卡南（Lauri Markkanen）、塞克斯頓（Collin Sexton）、阿巴吉（Ochai Agbaji），以及3個未受保護的首輪選秀權和2個選秀互換權。

爵士雖然送走了球星，所得到的回饋卻沒有讓他們跌落谷底，反而馬卡南就此大放異彩，讓球隊擁有全新的核心。米契爾加盟後第一年就帶領騎士重返季後賽，但首輪就敗給了尼克，表現也被新簽來的布朗森（Jalen Brunson）比下去。

這是米契爾近5年以來第4次面臨季後賽「一輪遊」的命運，某種程度也呼應了佩瑞當初的看法。

有趣的是，米契爾的合約將會在2025-26年賽季結束後到期，其中明年賽季是握有球員選項，價值3710萬美元。媒體透露他可能不會和騎士提前續約，對未來持保留態度。如此一來，在米契爾恢復自由身之後，他的名字未來很可能又會跟尼克連在一起。