NBA／湖人慘敗籃板成關鍵 詹姆斯：3大鋒線缺陣影響大

魔術在主場痛宰湖人19分之多，這是他們自2020年1月以來首次擊敗湖人，同時也是魔術2018年以來首次能在主場取勝。

此戰勝負關鍵其中之一就是籃板的差距。魔術全場一共搶下19個進攻籃板，二波進攻得分以36比15的遙遙領先，總籃板數同樣大幅領先對手。

「那確實是我們的問題，被搶進攻籃板然後失誤掉分，我們必須想辦法去解決。通常我們可以很好地守下第一回合，但卻讓對方搶到進攻籃板，允許對方二次進攻得分。」詹姆斯（LeBron James）說。

「丟掉籃板不只是跟卡位有關，身材體型也是要素之一。如果有更高大的球員當然更好，目前我們陣中3位鋒線八村壘（Rui Hachimura）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、普林斯（Taurean Prince）都有傷，只要他們能回來，肯定會起到作用。不過我們也是需要在協防時做好卡位工作，避免讓對手趁機偷襲。」

湖人另一個麻煩其實也是上季就已經存在的三分外線問題，在團隊三分命中率方面，湖人排名聯盟倒數第3，每場投進9.8顆三分球也是後段班表現。今天對魔術一戰，湖人三分球30投8中，其中羅素（D'Angelo Russell）10投1中，難以給予雙星更多火力支援。