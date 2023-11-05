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NBA／老鷹下半場轟垮鵜鶘收4連勝 楊恩：我們想用正確方式打球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老鷹最近3戰都是在落後兩位數分差情況下演出逆轉秀。 路透社
老鷹最近3戰都是在落後兩位數分差情況下演出逆轉秀。 路透社

開季2連敗的老鷹逐步走在自己堅信的道路上，在今天下半場打出70比45的攻勢，無視威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）回歸，以18分之差痛擊近況不錯的鵜鶘。

老鷹收下4連勝，最近3戰都是在落後兩位數分差情況下演出逆轉秀，多點開花的均衡進攻，某種程度也填補了命中率低落的楊恩，連續5戰都至少攻下120分。

「對我們來說，這是一場關鍵的勝利。鵜鶘是西區最好的球隊之一，他們開季打得很棒。」楊恩（Trae Young）說。楊恩前兩節8投2中僅得6分，但下半場他回魂，7投5中獲得16分，老鷹上場的9人之中有7人得分雙位數，包括3人突破20分。

「下半場比賽我打得更有侵略性，」楊恩說，「我們不擔心誰會出來接管比賽，或是誰能拿到最高分，我們只想贏球。不同的夜晚可能會有不同人挺身而出，我們只是想繼續用正確的方式打球，把球交給手感正火燙的人。」

老鷹新秀強森（Jalen Johnson）持續搶眼表現，13投8中得到21分11籃板4助攻，墨瑞（Dejounte Murray）20分8籃板7助攻；卡佩拉（Clint Capela）17分7籃板2阻攻，歐康古（Onyeka Okongwu）17分。

鵜鶘前一場在缺兵少將下力壓活塞，然而此戰即便威廉森貢獻25分5籃板3助攻，英格倫進帳16分7籃板3助攻，但整體攻守發揮卻是不如對手。

「他們不斷搶到進攻籃板，這打擊了我們的士氣。」鵜鶘主帥格林（Willie Green）說。老鷹整場比賽抓下19個進攻籃板，二波進攻獲得24分。

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）認為球隊的化學效應和團結力已經開始發酵。「這體現在很多地方。上半場我們投籃有些掙扎，但球員們依然彼此鼓勵。」

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