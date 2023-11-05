NBA／飛吻手勢送走國王 布魯克斯3項命中率突破天際

以4年8600萬美元合約加入火箭的布魯克斯（Dillon Brooks），開季之後逐漸展現自己的價值。在今天主場對國王的比賽中，布魯克斯14投9中攻下26分9籃板，更在第四節關鍵時刻大爆發，3分多鐘獨得12分，還用招牌的飛吻手勢送走了國王，幫助火箭取得2連勝。

除了布魯克斯外，火箭其他4位先發球員的得分均達雙位數。范弗利特（Fred VanVleet）獲得21分12助攻6籃板，史密斯（Jabari Smith）21分11籃板；森根（Alperen Sengun）15分9籃板6助攻2抄截。反倒是格林（Jalen Green）狀態不佳，只得到11分4籃板。

「我具備很多技能，對方緊貼我，這讓我有突破的機會，我只是去閱讀防守；我們的先發5人裡面，大家都有能力拿超過30分，可能是我，有可能會是其他人。我們球隊追求的目標就是在進攻端保持無私態度，在每個回合中尋找最好的投球機會。」布魯克斯說。

火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）表示，球隊有設定一些戰術，在格林和范弗利特吸引防守注意之際，讓布魯克斯能夠利用身體優勢打錯位。

開賽至今，布魯克斯5場比賽場均得到17.8分4.4籃板2.4助攻1.6抄截，投籃命中率達到驚人的60.4%，三分球命中率同樣高達60%，罰球命中率92.9 %，其真實命中率是來到離譜的75.2%。