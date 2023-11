NBA／飛吻手勢送走國王 布魯克斯3項命中率突破天際

以4年8600萬美元合約加入火箭的布魯克斯(Dillon Brooks),開季之後逐漸展現自己的價值。在今天主場對國王的比賽中,布魯克斯14投9中攻下26分9籃板,更在第四節關鍵時刻大爆發,3分多鐘獨得12分,還用招牌的飛吻手勢送走了國王,幫助火箭取得2連勝。

除了布魯克斯外,火箭其他4位先發球員的得分均達雙位數。范弗利特(Fred VanVleet)獲得21分12助攻6籃板,史密斯(Jabari Smith)21分11籃板;森根(Alperen Sengun)15分9籃板6助攻2抄截。反倒是格林(Jalen Green)狀態不佳,只得到11分4籃板。

「我具備很多技能,對方緊貼我,這讓我有突破的機會,我只是去閱讀防守;我們的先發5人裡面,大家都有能力拿超過30分,可能是我,有可能會是其他人。我們球隊追求的目標就是在進攻端保持無私態度,在每個回合中尋找最好的投球機會。」布魯克斯說。

火箭主帥尤多卡(Ime Udoka)表示,球隊有設定一些戰術,在格林和范弗利特吸引防守注意之際,讓布魯克斯能夠利用身體優勢打錯位。

開賽至今,布魯克斯5場比賽場均得到17.8分4.4籃板2.4助攻1.6抄截,投籃命中率達到驚人的60.4%,三分球命中率同樣高達60%,罰球命中率92.9 %,其真實命中率是來到離譜的75.2%。

Dillon Brooks blew the Kings bench a kiss after his 3 😂 pic.twitter.com/If4R6QEUf4