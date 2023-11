NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚全隊開季心態

面對像金塊這樣的衛冕冠軍,對手在四節時間內都不能有絲毫鬆懈,否則很可能瞬間跌入萬丈深淵。公牛在今天前往丹佛踢館就嚐到這樣的苦果。

上半場比賽公牛還握有2分領先優勢,但第三節一開始,金塊外圍接連開火,搭配約柯奇(Nikola Jokic)、波特(Michael Porter Jr.)和葛登(Aaron Gordon)的適時貢獻,合力殺出一波21比4的猛烈攻勢,一口氣取得15分超前。

隨後金塊完全掌控局面,第四節波特一人獨拿13分,將雙方差距擴大到23分之多,比賽也完全失去懸念。金塊最終以123比101痛宰公牛。

馬龍賽後談到開季6勝1敗的表現,「我最高興的地方是,我們沒有帶著沉醉於上季奪冠的心態進入今年賽季。」

約柯奇全場飆出28分16籃板9助攻3抄截,再度出現「卡9」準大三元,生涯第42次只差1分或1籃板或1助攻就能達成大三元,目前累積107次大三元,仍和詹姆斯(LeBron James)和基德(Jason Kidd),並列史上第4。丹佛媒體更把約柯奇這種數據奇景以他家鄉為名,稱之為「松博爾雙十(Sombor Double)」。

波特此役16投9中包含5記三分球,拿下27分6籃板2阻攻,其中19分集中在下半場;葛登15分12籃板5助攻2抄截,主控穆雷(Jamal Murray)因腿筋傷勢只打了不到10分鐘就退場,後續情況仍得觀察。

在穆雷傷退情況下,傑克森(Reggie Jackson)替補上場繳出16分3助攻的成績,表現稱職,布勞恩(Christian Braun)也補上10分5籃板4助攻。

「我對我們的替補陣容感到驕傲,他們每晚都做足了準備,每個年輕球員都很努力,這是我想要看到的。他們打得很努力,而且也都打得很好。」馬龍說。金塊替補場均可以得到31.8分,排名聯盟第18。

公牛陣中以佛西維奇(Nikola Vucevic)的19分為最高,兩大進攻主力表現都不盡理想,德羅展(DeMar DeRozan)獲得17分6助攻,拉文(Zach LaVine)12投4中僅有12分4籃板4助攻。

公牛嚐到3連敗,開季到現在戰績只有2勝5敗,在東區僅贏過巫師。

