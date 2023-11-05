NBA／「新狼王」好威！愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

2020年狀元郎愛德華（Anthony Edwards）接班「新狼王」氣勢兇猛，今天在對戰爵士隊的比賽以近7成命中率攻下31分，率領灰狼隊以123：95大勝，這場比賽過後愛德華也達標生涯5000分，締造灰狼史上最年輕紀錄。

今天上半場愛德華就斬獲19分，灰狼以5分領先；下半場易籃再戰，換另一名「狀元狼」發威，唐斯（Karl-Anthony Towns）單節攻下15分，剛好是灰狼進入第四節時領先的分數，最終第四節愛德華再度跳出來，單節12分鎖定戰局，幫助球隊以28分之差帶走勝利。

Anthony Edwards put on a SHOW as the Timberwolves pick up the W 🤩



🔥 31 PTS

🔥 13/19 FGM

🔥 8 REB

🔥 6 AST pic.twitter.com/WRQF7iDPwd — NBA (@NBA) 2023年11月5日

愛德華全場19投13中，攻下31分外帶8籃板、6助攻，表現全能，賽後他達成職業生涯5000分里程碑，僅用228場比賽是隊史新猷；開季首戰就投進生涯第600顆三分球的愛德華，效率也是聯盟史上最速，本季他的三分砲火火燙，場均可以投進3顆，命中率破5成。

灰狼本季防守表現令人驚艷，繼上一場的金塊後，再度將對手命中率壓制在4成以下，本季球隊「被」命中率為4成27是聯盟最低，開季5場比賽有4場對手得分不超過100。

爵士表現最好的則是明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），他今天繳出22分、8籃板，仍無法阻止球隊吞下近5戰的第4場敗仗，柯林斯（John Collins）和霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）則各自挹注14分。