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NBA／單節50分還能輸？哈利伯頓對決小鮑爾贏裡子卻輸面子

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。 路透社
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。 路透社

新生代頂尖控衛交手，溜馬隊少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）贏了裡子，卻輸了面子，今天他在主場迎戰黃蜂隊狂飆平生涯最高43分外帶12助攻，一度帶領球隊在第三節狂攻隊史新高50分，但黃蜂是笑到最後的球隊，他們在末節成功逆轉帶走勝利，讓溜馬的紀錄夜很殘念。

今天是同為2020選秀梯的哈利伯頓及小鮑爾（LaMelo Ball）休賽季簽下超級頂薪後首次同場對決，哈利伯頓在數據上可說是「完勝」小鮑爾，全場21投14中，包含8顆三分球狂轟43分，反觀小鮑爾僅繳出11分，還發生6次失誤。

在哈利伯頓的帶領下，上半場落後8分的溜馬第三節火力大放送，單節以超過8成命中率、12記三分攻下50分刷新隊史紀錄，其中哈利伯頓單節25分也平隊史新高，溜馬全場轟下22顆三分球則是隊史次高。

不過黃蜂第四節迅速調整到位，拉出一波19：7高潮成功反超，希爾德（Buddy Hield）在讀秒階段落後3分時上籃得分時造成犯規，無奈沒有投進追平比分的罰球，最後一波交由哈利伯頓單打，但他連續遭到小鮑爾干擾運球，最後連球都沒投出去比賽就已經到點，小鮑爾比賽尾聲成功扳回一城，幫助球隊中止3連敗。

黃蜂隊三名球員今天得分上20，是能夠緊咬溜馬的關鍵，分別是洛齊爾（Terry Rozier）的22分、海瓦德（Gordon Hayward）的23分，以及小將威廉斯（Mark Williams）的27分，黃蜂也成為繼今年三月的快艇後，第二支能在單節被得50分的比賽中贏球的球隊。

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