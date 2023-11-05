快訊

台灣淨零只能靠電動車？ 日本掀「氫能車」風潮更環保

最強Type-C轉Lightning充電線是哪牌？實測出爐 這款「0失誤」超萬能

影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

NBA／湖人雙星合砍52分無用 魔術狂勝中止對戰7連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
3位選秀狀元正面抗衡。 法新社
3位選秀狀元正面抗衡。 法新社

遇傷兵潮的湖人隊，連續2戰只有8名主力可輪替，今天外線又熄火，全場三分球30投僅8中，儘管雙星戴維斯（Anthony Davis）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）合拿52分，里夫斯（Austin Reaves）也攻下20分，但追分總差一步，以101：120敗給魔術隊。

F・華格納（Franz Wagner）上半場就為魔術攻下16分，班切羅（Paolo Banchero）前兩節也有15分、5助攻表現，率隊取得67：51優勢；第三節班切羅再領軍打出9：0小高潮，助隊領先一度達99：74。

湖人第三節末連趕6分，第四節繼續縮小分差，戴維斯罰球得手後剩下13分落後，但湖人接續兩次外線嘗試都無果，反讓魔術安東尼（Cole Anthony）最後4分05秒飆進外線，差距再到16分，湖人喊出暫停後將主力都換下，板凳出清完成後面賽事。

F・華格納全場攻下26分，班切羅25分外帶新高10助攻，雙星聯手助隊止住交手湖人的對戰7連敗。

湖人八村壘、普林斯（Taurean Prince）、文森（Gabe Vincent）、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）今天都因傷缺陣，儘管戴維斯有28分、13籃板，詹姆斯也有24分、9籃板表現，但團隊外線命中率不到2成7，羅斯（D'Angelo Russell）三分球更是10投僅1中，無緣迎接3連勝。

延伸閱讀

NBA／太陽隊史得分王戴維斯過世 曾捲入毒品醜聞風波

NBA／再創兩項神紀錄 詹姆斯：第四節處於最佳狀態

NBA／詹姆斯完全燃燒轟35分 湖人延長賽退快艇止對戰11連敗

NBA／太平洋組火藥庫！17人全明星、5名MVP、8位75大球星

相關新聞

NBA／湖人雙星合砍52分無用 魔術狂勝中止對戰7連敗

遇傷兵潮的湖人隊，連續2戰只有8名主力可輪替，今天外線又熄火，全場三分球30投僅8中，儘管雙星戴維斯（Anthony D...

NBA／76人四大戰將聯手4連勝 太陽連敗杜蘭特孤掌難鳴

太陽前往費城作客，但布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）再度因傷缺席，全隊只能仰賴單核杜蘭特（Kevin Durant）一人苦撐，儘管前三節打完只落後對手5分，但馬克西（

NBA／嫉妒保羅助攻失誤比 柯瑞笑：我的技能包裡沒這個

轉戰勇士後甘於打替補的保羅（Chris Paul），對整個團隊來說起到非常巨大的效應，除了可以減輕柯瑞（Stephen Curry）必須長時間帶隊的體能消耗，讓他更有餘力面對關鍵時刻的進攻；此外，勇士

NBA／超越籃球之神！籃網小將生涯前10場先發得分創紀錄

籃網隊的湯瑪斯（Cam Thomas）持續他的飆分之旅。今天對公牛一戰是他生涯第10次擔任先發，他攻下17分5籃板4助攻。自1970-71年開始統計先發數據以來，湯瑪斯生涯前10次先發場均可以攻下29

NBA／最後0.02秒 勇士絕殺雷霆

NBA在昨天展開史上首度的季中錦標賽，其中勇士隊與雷霆隊之戰就出現戲劇化的結果，勇士主控柯瑞在比賽最後0.02秒於雙方平...

NBA／創勇士隊史罕見紀錄 保羅：沒得分還能贏很瘋狂

生涯以高助攻失誤比著稱的保羅（Chris Paul），今天對雷霆雖然6投0中僅靠罰球拿下1分，但全場還是送出13次助攻而且沒有出現1次失誤，成為隊史第7位至少傳出13次助攻且0失誤的球員，也是首位繳出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。