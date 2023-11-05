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NBA／最後0.02秒 勇士絕殺雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
柯瑞(右)和保羅相輔相成，創造勇士連勝之路。 路透社
柯瑞(右)和保羅相輔相成，創造勇士連勝之路。 路透社

NBA在昨天展開史上首度的季中錦標賽，其中勇士隊與雷霆隊之戰就出現戲劇化的結果，勇士主控柯瑞在比賽最後0.02秒於雙方平手的情況下投進準絕殺上籃，卻遭到裁判以格林觸框為由取消，所幸經過重播畫面檢視後仍是判決進算，讓勇士以141：139險勝，連續兩戰靠著準絕殺對手取勝。

NBA今年推出季中錦標賽，將30支隊伍依照東、西區打散後各分成3組競賽，每隊將與同組球隊進行4場比賽，由分組第1名加上東、西區各一支戰績最好的分組第2名取得外卡，共計8隊展開淘汰賽，奪冠球隊球員與總教練將各獲50萬美元獎金。

昨天首個比賽日各隊就打得相當膠著，7場比賽中有5場分差在5分以內，其中以勇士和雷霆之戰打得最為膠著，雷霆在一哥亞歷山大缺陣的情況下，仍由多特與菜鳥霍姆葛倫領軍與勇士一路拉鋸，雙方直到比賽最後16秒都還保持平手。

不過勇士柯瑞在倒數0.02秒突破多特防守後上籃得手，但卻遭到裁判以格林觸框為由取消得分，在經過重播畫面檢視後，格林雖觸框但並不影響進球或是讓球出現不自然彈跳，改判柯瑞準絕殺進算，勇士以2分差距險勝。

對於格林險些毀了自己的準絕殺球，昨天攻下30分的柯瑞說：「他們一開始認為這是違例，不管你要怎麼稱呼它，但你都必須拿出證據，我認為這就是必須提出質疑的地方，很高興最終他們做出了正確的判決。」

談到首次參與季中錦標賽，拿下15分的格林也給予高度評價，「你看到了兩支球隊的激烈競爭，就像是一場季後賽一樣。很有趣、強度也很高，聯盟這次決定非常出色，在11月就為大家帶來興奮感，過去11月總是讓人覺得平淡無趣，現在大家可以好好看球了。」

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