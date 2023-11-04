NBA／嫉妒保羅助攻失誤比 柯瑞笑：我的技能包裡沒這個

轉戰勇士後甘於打替補的保羅（Chris Paul），對整個團隊來說起到非常巨大的效應，除了可以減輕柯瑞（Stephen Curry）必須長時間帶隊的體能消耗，讓他更有餘力面對關鍵時刻的進攻；此外，勇士第二陣容有了超級指揮官的坐鎮，也能持續發揮競爭力，包括陣中幾位年輕小將和功能型球員都因而受惠。

戰績可見，保羅轉任替補後，勇士還沒有輸過一場比賽。而在今天對雷霆一戰中，保羅即使只得到1分，但在他的穿針引線之下，送出13次助攻且0失誤，寫下罕見紀錄，庫明加（Jonathan Kuminga）和薩里奇（Dario Saric）都取得本季得分新高。

「保羅這數據實在是令人太印象深刻了。他閱讀場上局勢的能力，他讓庫明加進入狀態，當然庫明加自己也做了調整，但保羅讓他進到了一個舒服的位置，讓穆迪（Moses Moody）獲得了很多好的出手機會，讓薩里奇獲得了好的機會。他擁有這方面的天賦，整個生涯都是如此。所以就看他何時把投籃感覺找回來吧。當保羅把這一切都結合在一起時，將會很有趣。」

柯瑞稱讚保羅的獨特能力的同時，還不忘開開玩笑。「我超級嫉妒保羅的助攻失誤比，我的技能包裡面還沒有這個。」保羅本季助攻失誤比達到9，聯盟名列前茅。

在保羅的完美融合下，勇士可說是擺脫上季「客場一條蟲」的包袱，宛如脫胎換骨，開季至今已經取得客場4連勝。