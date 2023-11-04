NBA／創勇士隊史罕見紀錄 保羅：沒得分還能贏很瘋狂

生涯以高助攻失誤比著稱的保羅（Chris Paul），今天對雷霆雖然6投0中僅靠罰球拿下1分，但全場還是送出13次助攻而且沒有出現1次失誤，成為隊史第7位至少傳出13次助攻且0失誤的球員，也是首位繳出這種表現的勇士板凳球員。

前6人分別是是哈德威（Tim Hardaway，3次），戴維斯（Baron Davis ，2次）、柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、康明斯（Vonteego Cummings）、盧卡斯（John Lucas）。

如果不算零失誤的話，保羅是勇士隊史自1994年4月24日以來首位替補出發至少傳出13次助攻的球員。當時詹寧斯（Keith Jennings）傳出15次失誤，發生2次失誤。

保羅本季一共累積54次助攻和6次失誤，只是投籃狀態顯然不理想，命中率僅有33.9%，19年生涯以來最差的一季。「球就是進不了。但好消息是這並非正常狀態。想到我只得到1分、2分，我們仍然能贏球，這有點瘋狂。」保羅說。