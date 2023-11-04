NBA／柯瑞再寫開季三分球紀錄 控制上場時間柯爾有信心

繼湯普森（Klay Thompson）剩0.2秒演出致勝跳投後，柯瑞（Stephen Curry）緊接著面對雷霆又是剩下0.2秒完成致命上籃，率隊取得5連勝。

柯瑞此役15投9中，三分球10投5中，拿下30分8籃板7助攻2抄截，這是柯瑞生涯第96次命中至少5記三分球且獲得30分5籃板5助攻，繼續刷新歷史紀錄。

同時，這也是柯瑞生涯第3次在開季前6場都至少飆中4記三分球，除了他之外，其他球員沒能做到過一次。柯瑞目前已經累積命中33顆三分球平均每場超

加上這場比賽，柯瑞連續命中三分球的場次達到了251場，持續創造紀錄。

上一次柯瑞沒在比賽中投進三分球已經要追溯到2018年11月9日。

柯瑞本季出賽時間可說是受到管控，總教練柯爾（Steve Kerr）也希望能夠維持下去，他直言有保羅來帶領第二陣容，確實有助於這樣做。「乍聽之下好像這是個簡單的答案，但實際上就是這麼簡單。我們有信心執行，不需要太過消耗柯瑞的體力。」