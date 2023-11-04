NBA／超越籃球之神！籃網小將生涯前10場先發得分創紀錄

籃網隊的湯瑪斯（Cam Thomas）持續他的飆分之旅。今天對公牛一戰是他生涯第10次擔任先發，他攻下17分5籃板4助攻。自1970-71年開始統計先發數據以來，湯瑪斯生涯前10次先發場均可以攻下29.1分，甚至是超越喬丹（Michael Jordan）的27.3分，寫下最佳紀錄。

湯瑪斯雖然沒有像前幾場一樣飆破30分，但他在第四節尾聲得到關鍵5分，幫助籃網穩住領先優勢；後續兩隊進攻屢屢碰壁，特別是公牛剩下兩分鐘僅靠拉文（Zach LaVine）罰球拿到1分，無緣上演逆轉秀。

CAM THOMAS IS ONE FIRE 🔥pic.twitter.com/nOi5qCUjtc — BasketballTV 🏀📺 (@BasketballTV_) November 4, 2023

籃網最終以109比107險勝公牛，收下近期的3連勝，至於公牛則是2連敗，開季6場輸了4場，狀態並不理想。

談到球隊近期表現，攻下20分的布里吉斯（Mikal Bridges）說：「3勝1敗的客場之旅體現我們的團結意識。我們不是一直長年奪勝的王朝球隊，不能把任何勝利視為理所當然。」

6呎7吋高卻在首場比賽之後連扛4次先發的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），反而打出不錯的成績，今天得到開季以來新高21分，且命中5記三分球，兩項命中率超過55%。