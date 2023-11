NBA／從訓練營到最高殿堂 霍姆葛倫圓夢與柯瑞互換球衣

雷霆新星霍姆葛倫(Chet Holmgren)等了一年終於能夠盡情釋放天賦,在對勇士一戰中,他全場9投7中包括三分球和罰球都沒有失手,超高效率拿下24分8籃板5助攻,抄截阻攻各1次,帶給對手防線極大麻煩。

這是霍姆葛倫生涯得分首度突破20分,助攻跟罰球也是新高。賽後他更是和上演致勝上籃的柯瑞(Stephen Curry)交換球衣,彷彿小粉絲與偶像的交流,更可以說是一種傳承。

Chet and Steph swap jerseys after their In-Season Tournament battle 🤝



Steph: 30 PTS, 8 REB, 7 AST

Chet: 24 PTS, 8 REB, 5 AST



The @warriors move to 1-0 in West Group C play 🏆 pic.twitter.com/nUJCopj9jn