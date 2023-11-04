NBA／從訓練營到最高殿堂 霍姆葛倫圓夢與柯瑞互換球衣

雷霆新星霍姆葛倫（Chet Holmgren）等了一年終於能夠盡情釋放天賦，在對勇士一戰中，他全場9投7中包括三分球和罰球都沒有失手，超高效率拿下24分8籃板5助攻，抄截阻攻各1次，帶給對手防線極大麻煩。

這是霍姆葛倫生涯得分首度突破20分，助攻跟罰球也是新高。賽後他更是和上演致勝上籃的柯瑞（Stephen Curry）交換球衣，彷彿小粉絲與偶像的交流，更可以說是一種傳承。

Chet and Steph swap jerseys after their In-Season Tournament battle 🤝



Steph: 30 PTS, 8 REB, 7 AST

Chet: 24 PTS, 8 REB, 5 AST



The @warriors move to 1-0 in West Group C play 🏆 pic.twitter.com/nUJCopj9jn — NBA (@NBA) November 4, 2023

「多年來我一直在看柯瑞的比賽。我以前去參加他的訓練營，現在能在NBA賽場上和他競爭，感覺非常酷，這就是一切意義之所在。就像是一個回歸原點的圓滿時刻。」霍姆葛倫說。

當年16歲的霍姆葛倫在柯瑞訓練營中展現流暢換手運球技巧並且突破暴扣，還賞了柯瑞一記麻辣鍋、三分遠射命中，影片在網路上瘋傳。5年之後他終於站上籃球最高殿堂，和柯瑞正面對決。

霍姆葛倫(右)過去參加訓練營時和柯瑞合影留念。 截自X

「我和他交換球衣是因為我們之間有著淵源。他在訓練營運球過了我，我忘記是哪一年了，但我看到他歷經嚴重傷病後逐漸恢復，可以健康打球，展現出色狀態，看他的比賽很有趣。」柯瑞說。

「他一直在接受挑戰。他在進攻端的天賦令人難以置信。防守端對於長人和後衛來說都是一個很難纏的傢伙，他能快速移防；他終結進攻的手感很棒，擁有身高優勢，你必須尊重他在籃下、中距離和三分外線的威脅，他的生涯才剛剛起步而已。」