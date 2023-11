NBA／決勝時刻進攻大當機 灰熊無力守成苦吞開季6連敗

開季一勝難求的灰熊,在作客波特蘭的第四節剩下3分多鐘時,還掌握10分領先優勢,眼看就要勝場開胡,沒想到卻是晚節不保,球隊剩餘時間只多拿了2分,反而是被波格登(Malcolm Brogdon)、葛蘭特(Jerami Grant)、夏普(Shaedon Sharpe)一陣猛打,硬是殺進延長賽。

SHAEDON SHARPE FOR 3⃣. BLAZERS LEAD IN OT.



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 West Group A action on NBA App

📱 https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/Y2Mpxjp75s