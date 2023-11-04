NBA／決勝時刻進攻大當機 灰熊無力守成苦吞開季6連敗

開季一勝難求的灰熊，在作客波特蘭的第四節剩下3分多鐘時，還掌握10分領先優勢，眼看就要勝場開胡，沒想到卻是晚節不保，球隊剩餘時間只多拿了2分，反而是被波格登（Malcolm Brogdon）、葛蘭特（Jerami Grant）、夏普（Shaedon Sharpe）一陣猛打，硬是殺進延長賽。

SHAEDON SHARPE FOR 3⃣. BLAZERS LEAD IN OT.



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正規時間結束前封下灰熊贏球希望的夏普，延長賽持續爆發，個人獨拿7分，加上葛蘭特一記重要三分球，拓荒者擺脫灰熊追擊，拉開比分安全差距，以115比113後來居上，取得3連勝。

灰熊開季苦吞6連敗，依然是全聯盟唯一一支勝場未開胡的球隊。自2002-03年賽季以來，灰熊還沒有過如此慘烈的開季表現，當時他們是13連敗。

攻守發揮出色的夏普，此戰拿下22分5籃板，葛蘭特26分8籃板3助攻，波格登24分10助攻7籃板3抄截；艾頓（Deandre Ayton）則有16分12籃板3抄截的演出，開季6戰有4場完成雙十。

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貝恩（Desmond Bane）展現全方位風範，飆出33分8籃板7助攻4抄截3阻攻的成績，傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下30分10籃板3助攻3阻攻。雖然兩人聯手飆分，但在第四節最後階段卻一分未得，也是灰熊飲恨的關鍵之一。