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NBA／約柯奇準大三元力退唐西奇 厄文回歸獨行俠苦吞首敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
兩大歐陸巨星約柯奇(右)和唐西奇正面交鋒。 法新社
兩大歐陸巨星約柯奇(右)和唐西奇正面交鋒。 法新社

約柯奇（Nikola Jokic）和唐西奇（Luka Doncic）兩大歐陸球星今天在季中錦標賽正面交鋒，約柯奇攻下33分14籃板9助攻，且繳出16投14中的驚人投籃效率，他開季前6戰至少都拿到20分10籃板，成為金塊隊史首位有如此表現的球員；至於唐西奇也不惶多讓，砍進6記三分球，得到34分10籃板8助攻，不過卻發生9次失誤。

兩大巨星相互輝映之餘，衛冕軍金塊展現更強悍的團隊戰力，穆雷（Jamal Murray）貢獻18分13助攻，葛登（Aaron Gordon）18分8籃板6助攻，波特（Michael Porter Jr.）則是24分9籃板2阻攻。

金塊狹著上半場70比55分所建立的優勢，即便第四節雙方差距曾縮小到個位數，還是能穩穩掌控局面。最終，金塊以125比114賞給獨行俠本季第一敗，聯盟至今已沒有球隊是不敗之身。

這場比賽獨行俠主帥基德（Jason Kidd）因病缺席，不過厄文（Kyrie Irving）卻是復出回歸球場，但顯然沒辦法為球隊創造持續連勝的機會。厄文全場15投9中得到22分7助攻4抄截2阻攻，除了雙星外，只有威廉斯（Grant Williams）和格林（Josh Green）得分達到兩位數。

前一場比賽被灰狼痛擊吞下第一敗的金塊，上半場把氣出在獨行俠身上，團隊命中率衝到56.5%，三分球更是16投9中，助攻數和籃板都碾壓對手，直接奠定勝利基礎。

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