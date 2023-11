NBA／約柯奇準大三元力退唐西奇 厄文回歸獨行俠苦吞首敗

約柯奇(Nikola Jokic)和唐西奇(Luka Doncic)兩大歐陸球星今天在季中錦標賽正面交鋒,約柯奇攻下33分14籃板9助攻,且繳出16投14中的驚人投籃效率,他開季前6戰至少都拿到20分10籃板,成為金塊隊史首位有如此表現的球員;至於唐西奇也不惶多讓,砍進6記三分球,得到34分10籃板8助攻,不過卻發生9次失誤。

兩大巨星相互輝映之餘,衛冕軍金塊展現更強悍的團隊戰力,穆雷(Jamal Murray)貢獻18分13助攻,葛登(Aaron Gordon)18分8籃板6助攻,波特(Michael Porter Jr.)則是24分9籃板2阻攻。

Luka and Jokic are trading BUCKETS late in Q4 👀



Luka: 34 PTS, 10 REB, 8 AST

Jokic: 31 PTS, 14 REB, 9 AST



🏆 NBA In-Season Tournament

🏀 West Group B action on ESPN pic.twitter.com/2wBkf0QzkW