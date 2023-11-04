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NBA／吉迪先碰網拯救了格林 柯瑞致勝上籃柯爾喊僥倖

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
格林(左)差點就因妨礙中籃毀了柯瑞的致勝球。 美聯社
格林(左)差點就因妨礙中籃毀了柯瑞的致勝球。 美聯社

繼前一場湯普森（Klay Thompson）在剩下0.2秒上演致勝跳投後，柯瑞（Stephen Curry）季中錦標賽首戰接力同樣在剩下0.2秒演出致勝切入上籃，幫助勇士奪下5連勝。

雖然柯瑞突破進球乾淨俐落，但格林（Draymond Green）準備跟進爭搶的動作卻是引發是否進攻干擾的爭議，後續透過裁判觀看重播後才得以確定，柯瑞的致勝球不用被沒收。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）在報導指出，官方認定的理由是雷霆隊的吉迪（Josh Giddey）先是碰觸到籃網，格林的手隨後才接觸到籃框，因此認定柯瑞進球有效。

「從比賽直播來看球看起來是進了，」主帥柯爾（Steve Kerr）說，「然後當我去看了重播，看起來格林很像是觸碰到了籃框，所以我猜這可能會是一次妨礙中籃。我不太確定這規則，那時候我估計他們會推翻這個進球，顯然他們認為進球是算的。我們可說是僥倖拿到一勝。」

至於當事人格林則認為柯瑞出手之後，當下他感覺球有可能會彈出來，所以他準備去衝搶補籃。「當我跳起來的時候，吉迪就在我的大腿位置附近，所以我的手往下揮，碰到了籃框，我沒有影響到球。同樣地我也看到吉迪碰觸了籃網，如果他們說他這樣沒有影響到球，那我的情況也是一樣，不能算是進攻干擾。」

「這不是我們表現最好的夜晚，但已經足夠贏得比賽。」柯爾說。

由於吉迪先觸網讓格林逃過一劫，透過重播檢視仍判定柯瑞進球有效。 截自影片
由於吉迪先觸網讓格林逃過一劫，透過重播檢視仍判定柯瑞進球有效。 截自影片

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