NBA／赫洛準大三元熱火止4連敗 巴特勒：防守還不夠好

在熱火不敵籃網苦吞4連敗的比賽結束後，赫洛（Tyler Herro）直言雖然現在才剛開季，但不能夠一直輸球卻還覺得無所謂，球隊仍需要找出贏球的方法。

就在今天季中錦標賽首戰對巫師的比賽中，赫洛繳出24分10籃板9助攻2抄截的準大三元表現，加上全隊6人得分達雙位數的均衡攻勢，在主場以121比114拿下久違的勝利。

巴特勒（Jimmy Butler）此役貢獻20分7籃板2助攻3抄截，阿德巴約（Bam Adebayo）18分4籃板3助攻，羅賓森（Duncan Robinson）也得到18分6助攻。

熱火今天再度換了先發陣容，開季6場比賽用了5次不同的先發組合，過去在1994-95年賽季和2020-21年賽季曾發生過這種情況。

Tyler Herro showed out as the Heat moved to 1-0 in East Group B play 🔥



24 PTS, 10 REB, 9 AST



The next @MiamiHEAT NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/14 vs. CHA on the NBA App 🏆 pic.twitter.com/zbCuwx7YbR — NBA In-Season Tournament (@NBA) 2023年11月4日

整場比賽，熱火一度領先達25分，不過第四節前段即使大幅領先，赫洛還是打滿一整節，包括巴特勒和阿德巴約也沒有提前三節打卡下班。巫師第四節後段頻頻追分，而熱火卻是最後5分多鐘僅拿6分，讓雙方差距以個位數收場。

「雖然我們贏球了，但我們的防守不是特別好。今天，我們只是因為得分比對手多所以贏球，我們得明白這個事實。」巴特勒說。

主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）認為：「我們在進攻端表現變得更好一些，大家合作更為緊密，幫助其他人做得更好，在比賽中你能感受到這一點。」熱火開季以來的進攻效率排名聯盟第22名。

巫師陣中以庫茲瑪（Kyle Kuzma）的22分為最高，波爾（Jordan Poole）進帳19分6助攻，14投8中的命中率是他加入巫師椅來的最佳表現。

「我們確實需要打得更好一點才行，而且要打得更拚一些。我們需要變得更好。」庫茲瑪說。巫師開季以來5場比賽的第三節都讓對手拿到至少30分。