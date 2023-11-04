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NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺奪5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士格林這一撥一度被判定是進攻妨礙中籃，透過重播檢視仍判定進球有效，差點毀了柯瑞的準絕殺。 截圖自影片
勇士格林這一撥一度被判定是進攻妨礙中籃，透過重播檢視仍判定進球有效，差點毀了柯瑞的準絕殺。 截圖自影片

勇士今天作客雷霆主場進行季中錦標賽，兩隊在整場比賽一路拉鋸下，在正規賽倒數0.02秒勇士主控柯瑞（Stephen Curry）於兩隊平手的情況下投進超前比數的擦板上籃，儘管一度因為隊友格林（Draymond Green）在同時間觸框衍生出妨礙中籃的疑慮，不過裁判經重播畫面判決後，仍判定柯瑞進球算數，勇士終場就以141：139險勝雷霆。

勇士今天迎來隊史首場季中錦標賽並作客雷霆主場，儘管雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本場比賽因為膝蓋不適缺陣，不過在多特（Luguentz Dort）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）領軍下，雷霆仍是整場比賽與勇士一路拉鋸。

第四節最後3分24秒勇士在湯普森（Klay Thompson）投進三分球後追成平手，不過接下來比賽卻因為裁判4度透過重播進行判決或是球隊進行挑戰，導致節奏變得相當緩慢。

其中包括比賽最後0.02秒柯瑞在兩隊平手的情況下，突破雷霆多特防守後上籃擦板得分，完成絕殺進球，不過裁判同時間也響哨判決進球無效，並決定透過重播檢視勇士前鋒格林是否有在柯瑞進球同時觸框形成「妨礙中籃」的狀況，最終仍改判柯瑞進球有效，讓勇士連續兩場比賽靠著準絕殺球擊敗對手。

勇士今天以柯瑞攻下28分8籃板7助攻表現最佳，替補上陣的薩里奇（Dario Saric）則有20分6籃板，至於雷霆則是以多特攻下29分最多，霍姆葛倫（Chet Holmgren）則有24分8籃板5助攻的全能演出。

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