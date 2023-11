NBA／里拉德關鍵球助公鹿險勝 布朗森生涯次高45分做白工

「防守端的破洞只能靠進攻火力來填補」,對開季以來團隊防守效率跌到聯盟倒數的公鹿來說,這或許是眼前取勝的唯一法門。

在今天季中錦標賽的首戰,里拉德(Damian Lillard)雖然讓布朗森(Jalen Brunson)豪取生涯次高45分,但他卻在關鍵時刻飆進一記三分球和切入進算完成三分打,包辦球隊最後1分鐘所得9分之中的8分,幫助公鹿甩開尼克糾纏,在主場以110比105艱辛勝出。

Damian Lillard still defines what it means to be a clutch superstar in the NBA. It’s insane how easy this dude makes it look. These back-to-back sequences say it all and the Bucks have desperately needed this for quite some time now: pic.twitter.com/RIeWsODJkK