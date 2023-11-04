NBA／里拉德關鍵球助公鹿險勝 布朗森生涯次高45分做白工

「防守端的破洞只能靠進攻火力來填補」，對開季以來團隊防守效率跌到聯盟倒數的公鹿來說，這或許是眼前取勝的唯一法門。

在今天季中錦標賽的首戰，里拉德（Damian Lillard）雖然讓布朗森（Jalen Brunson）豪取生涯次高45分，但他卻在關鍵時刻飆進一記三分球和切入進算完成三分打，包辦球隊最後1分鐘所得9分之中的8分，幫助公鹿甩開尼克糾纏，在主場以110比105艱辛勝出。

Damian Lillard still defines what it means to be a clutch superstar in the NBA. It’s insane how easy this dude makes it look. These back-to-back sequences say it all and the Bucks have desperately needed this for quite some time now: pic.twitter.com/RIeWsODJkK — Jake Weinbach (@JWeinbachNBA) November 4, 2023

相較於開季場均讓對方命中率超過5成的情況，公鹿今天僅讓尼克團隊命中率39.6%，投進10記三分球，即使被布朗森一人飆高分，還是能控制住場面，在第三節一度領先14分，帶著6分領先進入決勝期。

布朗森單節轟下15分，帶動尼克持續緊咬比分，但里拉德也不甘示弱，同樣砍下15分。藍道（Julius Randle）與布朗森在剩下1分多鐘時連拿5分，讓尼克下半場首度超前，可惜最終還是擋不住里拉德的火力，吞下2連敗。

里拉德15投7中包括12罰全中，拿下30分4籃板4助攻，當他至少拿到25分時，公鹿3戰全勝，足見其進攻發揮對於球隊的重要性。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅出手10次，13罰7中獲得22分8籃板6助攻，出現7次失誤。

洛培茲（Brook Lopez）13分5籃板並送出8次阻攻，距離生涯紀錄僅差1次。米道頓（Khris Middleton）12分9籃板4助攻；替補的克勞德（Jae Crowder）和比徹姆（MarJon Beauchamp）則是合拿27分。

尼克除了布朗森的45分外，藍道16分12籃板5助攻，葛萊姆斯（Quentin Grimes）17分，巴瑞特（RJ Barrett）僅拿6分，另外有10籃板5助攻3抄截表現。