NBA／公鹿防守效率跌谷底 安戴托昆波：訝異磨合要這麼久

季前大動作換來超級射手里拉德（Damian Lillard），他與「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的內外搭檔也讓外界充滿遐想，成了奪冠熱門球隊。不過開季至今，公鹿新組合顯然沒有相乘威力，攻守之間反而有些掙扎，導致戰績表現差強人意。

在先前以19分之差慘敗給暴龍之後，安戴托昆波直言輸球沒有藉口可言。「我們陷入了掙扎，」安戴托昆波說，「是的，我們可以找藉口，我們有了新的球員，新的教練，我們當然可以繼續為自己找藉口，然後認為球隊會好起來的，但現實世界並不是這樣運轉的。這樣是沒用的。」

「我們必須要找到解決問題的方法，不能等打到第40場比賽再變得更好。我們現在就必須打出更好表現，要團隊一致去作戰。我們必須要更清楚自己的攻防策略，以及要達成的目標成就。我們可以繼續尋找解決的方法，只是現階段我們還沒有找到。」

在送走哈勒戴（Jrue Holiday）換來里拉德之後，公鹿某種程度就是選擇用更強的進攻換取防守端的強韌，而當米道頓（Khris Middleton）整體狀態還是沒有恢復到受傷前的情況下，公鹿防線的薄弱可以說是戰績要提升的最大麻煩。

在今天比賽之前，就統計數據來看，公鹿的防守效率和對手禁區得分效率都是聯盟後段班。

「原來我們需要花很長的時間才能磨合好防守，這讓我感到有些驚訝，」安戴托昆波表示，「我們會遇到很多的困難和掙扎，對所有人來說這都是要經歷的一個學習曲線。在協防與否上，這需要花點時間調整和適應，當我們總是在幫忙防守時，對手就會趁機命中外線。」