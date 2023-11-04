NBA／馬刺雙塔後繼有人 溫班亞瑪單場38分、10籃板

身為聯盟近年最受關注的超級新人，馬刺隊溫班亞瑪在昨天與太陽隊之戰打出代表作，以單場38分、10籃板、2助攻，成為馬刺隊史繼雙塔羅賓森和鄧肯後，第三位繳出至少35分、10籃板的新秀，並助隊以132：121取得對戰太陽的二連勝。

年僅19歲的溫班亞瑪今年以狀元身分加盟馬刺後，一舉一動都受到各界關注，而在生涯的第5場比賽他就兌現天賦，今天面對被譽為冠軍熱門的太陽單場猛轟38分，其中10分還是集中在第四節最後4分半鐘，而他本季第四節出手19次命中15球，以近7成9的命中率，成為聯盟至今第四節出手超過10次以上命中率最高的球員。

此外，溫班亞瑪也成為繼詹姆斯和杜蘭特之後，史上第三位繳出單場35分、10籃板、2阻攻的新秀，更是繼歐尼爾之後首位在生涯前5戰就累積拿下100分、10阻攻的球員。

對於溫班亞瑪繳出的恐怖數據，昨天攻下31分的太陽後衛布克說：「我們還在努力搞清楚他是什麼樣的生物，因為我從沒有見過像他這樣的球員，他真的太有天賦了。」

連一向對子弟兵相當嚴苛的馬刺總教練波波維奇，都忍不住誇讚溫班亞瑪的表現，「他是個多元的球員，可以把球傳到空檔的隊友手中，還帶著極佳的自信，他今天有幾次進攻是令人難以置信的。」

不過，溫班亞瑪強調，贏球非他一人功勞，「我們取得了3場勝利，每一場我們都在試圖找出如何擊敗對手的方式，今天可能是這樣，但明天可能就是別人，這就是一支偉大球隊的運作方式。如果我們想要變得偉大，就需要所有人都能一起挺身。」