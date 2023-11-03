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NBA／溫班亞瑪屢秀強心臟 關鍵時刻得分高居聯盟第3

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
年僅19歲的溫班亞瑪往往能在關鍵時刻展現影響力。 法新社
年僅19歲的溫班亞瑪往往能在關鍵時刻展現影響力。 法新社

話題性十足的法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），隨著開季比賽逐漸展現驚人天賦條件和巨大潛力，更讓球迷讚賞的莫過於他在關鍵時刻的表現。

馬刺至今所拿到的3勝裡面，對火箭一戰，溫班亞瑪在第四節結束前連續賞出火鍋然後籃下硬吃將比分扳平，幫助馬刺在延長賽取得賽季首勝；之後面對太陽第一場球，溫班亞瑪一次中距離跳投和籃下第一時間補灌，讓原本落後5分的馬刺迅速追到1分差，才有了後面強森（Keldon Johnson）不可思議的抄球逆轉秀。

今天再次對決太陽，溫班亞瑪不僅上半場就拿下20分，在第四節太陽追平比分之際，包括罰球、單打灌籃、來自外太空的三分遠射和仰之彌高的中距離跳投，溫班亞瑪短短時間內施展所有技能包，一口氣獨拿10分，再一次把對手打進深淵。最終，溫班亞瑪以38分10籃板的強勢演出，創下多項難得的紀錄。

即便是像首戰不敵獨行俠的過程中，前三節幾乎沒什麼亮點的溫班亞瑪，第四節中甦醒一人拿下9分，讓馬刺得以追平比分。屢屢在比賽後段有實質影響力的貢獻，也被網友笑稱是「四節馬」。

根據NBA官方定義的關鍵時刻得分數據，是要在比賽最後5分鐘且雙方差距在5分以內。統計顯示，溫班亞瑪開季以來在關鍵時刻的得分來到21分，排名僅次於詹姆斯（LeBron James）的23分和唐西奇（Luka Doncic）的22分，小贏柯瑞（Stephen Curry）的21分。

溫班亞瑪今天僅上場34分鐘就拿下38分，他以19歲又302天成為史上第5年輕拿到至少38分的球員；也是也是史上第3位單場拿下至少35分10籃板2阻攻的19歲以下球員，前兩位分別是詹姆斯和杜蘭特（Kevin Durant）。

除了在關鍵時刻展現處理球的成熟度外，比賽最後沒有刻意去爭取40分里程碑的溫班亞瑪，在接受採訪時也是更著重於整個團隊的表現。

「每場比賽情況不同。我們在每一場比賽都試圖尋找對手的弱點，今天我可能是突破點，到了明天，突破點可能換成另一個人，這就是一支優秀球隊的運作模式。如果我們想變得更強大，需要每一個人的發揮。」溫班亞瑪說。

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