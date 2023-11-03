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NBA／續寫勵志小故事 鵜鶘「外送哥」得分三分創新高
去年被湖人裁掉，轉加入灰狼還是沒能保住工作，「外送哥」萊恩（Matt Ryan）最終被鵜鶘接收，並且在今天繼續譜寫屬於他的勵志故事。
在球隊人手短缺的情況下，萊恩生涯首度扛下先發，全場10投7中包括6記三分球在內，獨拿20分2籃板2助攻，得分與三分球都創下個人新高，幫助球隊取得開季5戰4勝的佳績。
根據統計，萊恩成為史上首位生涯第一次先發就命中至少5記三分球且命中率超過7成的球員。
「萊恩真的很會投籃，同時他在防守端也很有能量，他是難纏的防守者，不容易被擊敗，他可以說是拚盡全力。」瓊斯（Herbert Jones）說。
萊恩則表示，球隊很多人都為了這場勝利做出貢獻，這真的很棒。「我們努力投入防守，不停地奔跑。」
值得一提的是，萊恩就是在上季對鵜鶘一戰命中關鍵三分球，進而為湖人創造延長賽勝利。媒體提到，這可能也是鵜鶘想簽下萊恩的一個原因。
Matt Ryan is HYPED after his 3rd straight 3⃣ to open in New Orleans 🗣️— NBA (@NBA) November 3, 2023
Pelicans-Pistons | Live on the NBA App
📲: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/ObtOGgIU3c
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