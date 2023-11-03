NBA／舟車勞頓又缺人手 麥凱倫飆分率鵜鶘持續高歌

在奧克拉荷馬市克服落後22分的劣勢，鵜鶘才剛創下隊史在客場最大逆轉秀，沒想到要趕著回紐奧良時卻遇到飛機故障意外，被迫要留宿一晚，比預定時間還要晚回到主場準備「背靠背」對活塞的比賽。

舟車勞頓之際，另一方面，鵜鶘還要面對威廉森（Zion Williamson）輪休、英格倫（Brandon Ingram）右膝肌腱炎缺賽的利空因素。但即使如此，仍無法阻擋鵜鶘強烈的奪勝慾望。

麥凱倫（C.J. McCollum）奮力攻下33分5助攻4籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）補上23分13籃板5助攻3阻攻，瓊斯更有21分5籃板3助攻3抄截4阻攻的全能貢獻，就連生涯首次先發的「外送哥」萊恩（Matt Ryan）都飆出20分外加6記三分球，兩數據皆創新高。

鵜鶘眾志成城，在比賽中一度拉開25分差，並在第四節擋住對手反撲，最終以125比116取得勝利。鵜鶘開季5戰贏得4勝，戰績追上勇士和金塊，僅落後不敗的獨行俠。對比這三隊的陣容，缺兵折將的鵜鶘能有此表現更顯難得。

「連打兩天比賽大家都很疲憊，最重要的是要克服過去24小時遇到的所有阻礙的心理韌性，當機會來臨時要做好應對準備，我們每個人都挺身而出。」主帥格林（Willie Green）說。

加上這一勝，鵜鶘自2012-13年賽季至今，對戰活塞已經取得19勝4敗的絕對優勢，勝率達82.6%。

麥凱倫33分寫下賽季個人新高，他也是鵜鶘能在開季取得佳績的核心關鍵。「麥凱倫是我們的領袖，他做到了我們要求他去做的一切，」格林說，「他在休賽季投入許多努力，他想盡可能出席每一場比賽，我們真的很感謝他。」

對鵜鶘來說，阻止他們成長的或許就是出勤率。自麥凱倫加盟以來，三大核心在22個月時間僅一起打了12場比賽，雖然拿到其中8勝，但若無法長時間合體，恐怕也難突破西區列強。「英格倫現在處於每日觀察名單，威廉森不會打滿所有背靠背比賽，我們已經制定計劃，我們努力想讓他擁有一個健康賽季。」

康寧漢（Cade Cunningham）無緣跟威廉森合演狀元大對決，這場比賽他拿下22分11助攻，樂透新秀湯普森（Ausar Thompson）得到16分7籃板5助攻，另一位新秀薩瑟（Marcus Sasser）則有19分。