NBA／舟車勞頓又缺人手 麥凱倫飆分率鵜鶘持續高歌

在奧克拉荷馬市克服落後22分的劣勢,鵜鶘才剛創下隊史在客場最大逆轉秀,沒想到要趕著回紐奧良時卻遇到飛機故障意外,被迫要留宿一晚,比預定時間還要晚回到主場準備「背靠背」對活塞的比賽。

舟車勞頓之際,另一方面,鵜鶘還要面對威廉森(Zion Williamson)輪休、英格倫(Brandon Ingram)右膝肌腱炎缺賽的利空因素。但即使如此,仍無法阻擋鵜鶘強烈的奪勝慾望。

麥凱倫(C.J. McCollum)奮力攻下33分5助攻4籃板,瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)補上23分13籃板5助攻3阻攻,瓊斯更有21分5籃板3助攻3抄截4阻攻的全能貢獻,就連生涯首次先發的「外送哥」萊恩(Matt Ryan)都飆出20分外加6記三分球,兩數據皆創新高。

鵜鶘眾志成城,在比賽中一度拉開25分差,並在第四節擋住對手反撲,最終以125比116取得勝利。鵜鶘開季5戰贏得4勝,戰績追上勇士和金塊,僅落後不敗的獨行俠。對比這三隊的陣容,缺兵折將的鵜鶘能有此表現更顯難得。

「連打兩天比賽大家都很疲憊,最重要的是要克服過去24小時遇到的所有阻礙的心理韌性,當機會來臨時要做好應對準備,我們每個人都挺身而出。」主帥格林(Willie Green)說。

加上這一勝,鵜鶘自2012-13年賽季至今,對戰活塞已經取得19勝4敗的絕對優勢,勝率達82.6%。

麥凱倫33分寫下賽季個人新高,他也是鵜鶘能在開季取得佳績的核心關鍵。「麥凱倫是我們的領袖,他做到了我們要求他去做的一切,」格林說,「他在休賽季投入許多努力,他想盡可能出席每一場比賽,我們真的很感謝他。」

對鵜鶘來說,阻止他們成長的或許就是出勤率。自麥凱倫加盟以來,三大核心在22個月時間僅一起打了12場比賽,雖然拿到其中8勝,但若無法長時間合體,恐怕也難突破西區列強。「英格倫現在處於每日觀察名單,威廉森不會打滿所有背靠背比賽,我們已經制定計劃,我們努力想讓他擁有一個健康賽季。」

康寧漢(Cade Cunningham)無緣跟威廉森合演狀元大對決,這場比賽他拿下22分11助攻,樂透新秀湯普森(Ausar Thompson)得到16分7籃板5助攻,另一位新秀薩瑟(Marcus Sasser)則有19分。

