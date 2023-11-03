NBA／38分射日不居功 溫班亞瑪：明天可能就是別人挺身

馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在與太陽之戰單場猛轟38分10籃板2阻攻，並且在第四節單節進帳10分幫助馬刺取得對戰強敵太陽的2連勝，不過賽後他也強調今天只是正好自己挺身而出，如馬刺要成為一支偉大的球隊，就必須每晚有不同人跳出來。

身為近年最受關注的超級新秀，溫班亞瑪在進入聯盟後的一舉一動都是到不少關注，尤其是前一場比賽與太陽交手在末節關鍵時刻挺身而出，幫助馬刺逆轉太陽後，他就獲得昔日也是超級新秀的太陽杜蘭特（Kevin Durany）讚賞是一名特別的球員，且未來將會成為聯盟的一股力量。

沒想到溫班亞瑪兩天後就隨即用場上表現回應杜蘭特，在今天雙方的再度交手中，他上半場就攻下20分，第四節更是在太陽扳平比數後帶領球隊打出一波12：0的攻勢奠定勝基，且其中10分就是由他拿下，讓本季被譽為冠軍熱門的太陽連續兩場比賽都敗興而歸。

而溫班亞瑪也以本季第四節出手19次命中15球，近7成9的命中率，成為聯盟本季至今第四節出手超過10次以上命中率最高的球員，成為名符其實的關鍵球員，對此，他說：「如果我們有雄心壯志，那這對我來說會是必須要做的。」

不過年僅19歲的溫班亞瑪也隨即強調，球隊至今拿下的3勝，都是靠著不同球員挺身而出，並非他一人功勞，「我們取得了3場勝利，每一場我們都在試圖找出如何擊敗對手的方式，今天可能是這樣，但明天可能就是別人，這就是一支偉大球隊的運作方式，如果我們想要變得偉大，就需要所有人都能一起挺身。」

商品推薦