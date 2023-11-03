NBA／我也是狀元！致勝切入滅爵士 班切羅：打得更有侵略性

2023年選秀狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在鳳凰城轟出生涯新高38分，末節幫助馬刺突破平手僵局穩住比賽勝利；2022年狀元郎班切羅（Paolo Banchero）也不甘示弱，他在第四節剩下14.1秒的致勝左手切入，同樣也是讓球隊笑傲鹽湖城。

班切羅此戰13投9中，狂砍30分9籃板5助攻，強勢攻禁區的結果，讓他15次站上罰球線，並且命中13球。「我只是想打得更具侵略性，充份利用錯位後的優勢。」班切羅說。

班切羅的企圖心也反映在全隊身上，魔術團對在內線一共拿到56分，透過二次進攻得到13分，取得36次罰球機會，命中27球；雖然和爵士相比，這些數據沒有明顯勝出，但也顯現出這支年輕球隊客場陷入苦戰時所展現出來的韌性。

根據統計，這是班切羅生涯第7次至少拿到30分，這是魔術球員在21歲前能拿到此數據第2多的表現，僅次於歐尼爾（Shaquille O'Neal）的8場；未來9天，他還有機會能夠追平甚至突破這項紀錄。

華格納（Franz Wagner）得到21分5助攻4籃板4抄截，卡特（Wendell Carter Jr.）14分10籃板，安東尼（Cole Anthony）18分7籃板7助攻；爵士陣中包括馬卡南（Lauri Markkanen）、柯林斯（John Collins）和克拉克森都拿至少20分。

下半場一直處於落後狀態的爵士，好不容易才靠著馬卡南的三分球，得以超前魔術，可惜最終仍無緣取得勝利。「我認為這對我們來說是一場很好的比賽，顯然我們必須要持續努力。」馬卡南說。

Paolo Banchero called game for the Magic 🤩 pic.twitter.com/lgJmeOkcqw — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 3, 2023

商品推薦