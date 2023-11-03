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NBA／溫班亞瑪主宰戰局掩蓋太陽光芒 杜蘭特和布克都驚嘆
馬刺過去9次面對太陽隊都輸球，法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）加盟後徹底改變局勢，他關鍵時刻狂攻10分阻止太陽反撲，繳出38分10籃板2阻攻數據，對手杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）都給予高度評價。
溫班亞瑪日前受訪時稱杜蘭特是他的偶像，兩人前天首次對決，上半場溫班雅瑪被壓制，下半場就帶隊大逆轉。今天太陽球星布克復出攻下31分13助攻9籃板，但仍被溫班亞瑪神級表現掩蓋光芒，布克賽後受訪時也讚嘆，「他擁有難以置信的天賦，大家都知道。我們試著弄清楚他是什麼東西，以前從未見過。」
許多人將溫班亞瑪拿來和杜蘭特做比較，對此杜蘭特表示，「他(溫班亞瑪)會打出自己的球風，與任何曾經上場過的球員都不一樣。」
布克今天傷癒復出首節一分未得，導致球隊陷入大幅落後。不過他第二節就調整完畢，第四節更帶領球隊扳平戰局。終於不用孤軍奮戰的杜蘭特說，「布克看起來比第1戰更快、更強壯，他打控球後衛控制住比賽。」
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