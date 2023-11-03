NBA／溫班亞瑪創大歐後首見紀錄 波總：有幾波進攻難以置信

法甲聯賽期間最高拿到33分的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），加入NBA的第5場比賽就豪取38分，完全展現傲人的天賦，並寫下多項難得的紀錄。

溫班亞瑪至今一共拿下103分40籃板11次阻攻，成為1992年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後首位在生涯前5戰有如此表現的球員；前5戰場均20.6分8籃板2.2阻攻的數據，也只有山普森（Ralph Sampson）、羅賓森（David Robinson）和歐尼爾達成過。

EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's dominant night in the Spurs' W 🎬



38 PTS (career-high)

10 REB

2 BLK pic.twitter.com/E7FXwDlX9A — NBA (@NBA) 2023年11月3日

除此之外，溫班亞瑪也是羅賓森之後馬刺隊史第2位能在生涯前5戰拿超過100分的新秀。而他單場38分也是馬刺隊史菜鳥中的第3高得分紀錄，這一季能否持續突破也成了外界期待的焦點。

賽後談到溫班亞瑪的表現，波波維奇稱讚道：「他今天有好幾次的進攻真的讓人難以置信。他是個全方位的球員，他非常有自信，對自己深具信心。」

對於自己在第5場比賽的數據紀錄就直追多位傳奇巨星，溫班亞瑪表示：「這讓我想要繼續走得更遠，試著去打破這些紀錄。」

商品推薦