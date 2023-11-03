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NBA／溫班亞瑪創馬刺菜鳥第3高得分紀錄 數據堪比詹杜雙星

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪第四節強勢表現連寫紀錄。 路透社
溫班亞瑪第四節強勢表現連寫紀錄。 路透社

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繼前一場對太陽第四節的關鍵得分外，今天再次碰頭更是打出加入NBA以來的代表作，全場26投15中包含3繼三分球，狂砍個人新高38分，外加10籃板2助攻2阻攻，帶領馬刺克服被對手強力追擊的麻煩，取得2連勝。

特別是在第四節雙方平手之際，溫班亞瑪罰球、灌籃、三分和中距離跳投一次拿出來展示，拿下關鍵10分，直接摧毀太陽的反撲氣勢。

根據統計，溫班亞瑪單場38分寫下馬刺隊史新秀第3高得分，僅次於「海軍上將」羅賓森（David Robinson）的41分和39分紀錄；此外，他更是追上「雙塔」鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森，成為隊史第3位在菜鳥球季就拿下至少35分10籃板的球員。

溫班亞瑪也是史上第3位單場拿下至少35分10籃板2阻攻的19歲以下球員，前一位達成此紀錄的則為今年已經邁入生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），也是繼杜蘭特（Kevin Durant）後，首位拿下此數據的菜鳥球員。

溫班亞瑪(左)創紀錄直追偶像杜蘭特新人年表現。 法新社
溫班亞瑪(左)創紀錄直追偶像杜蘭特新人年表現。 法新社

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