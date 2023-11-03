NBA／天才狀元溫班亞瑪38分射落太陽 直追馬刺雙塔紀錄

前一場與太陽對決才在比賽最後階段挺身而出幫助馬刺逆轉勝出，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天在出戰太陽的比賽中再度展現主宰力，全場猛轟38分10籃板2阻攻，幫助馬刺最終以132：121拿下本季對戰太陽的2連勝。

馬刺日前與太陽對決，溫班亞瑪在上半場遭到杜蘭特（Kevin Durant）「上課」的情況下，下半場他隨即在攻守兩端做出回應，並且在比賽最後1分鐘有兩度關鍵進球，最終馬刺也以1分差距逆轉太陽。

而今天雙方再度對決，儘管太陽迎回射手布克（Devin Booker），但溫班亞瑪與馬刺仍打出精彩一戰，上半場溫班亞瑪就拿下20分5籃板，其中包括在上半場結束前最後一分鐘命中2顆三分球，成為馬刺隊史第一位在上半場就拿下20分的19歲以下球員，馬刺也在他領軍下連兩節攻破35分，取得75：55的大幅領先。

下半場溫班亞瑪持續在場上開炮，尤其是在比賽最後4分半鐘太陽將比分平時挺身而出，有一次精彩的灌籃與關鍵跳投演出，助馬刺打出一波12：0的攻勢，而溫班亞瑪一人就包辦了其中10分，幫助馬刺最終以11分差距勝出，收下對戰2連勝。

溫班亞瑪今天攻下38分10籃板2阻攻，其中包括命中3顆三分球，成為史上第3位單場拿下至少35分10籃板2阻攻的19歲以下球員，前一位達成此紀錄的則為今年已經邁入生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），也是繼杜蘭特後，首位拿下此數據的菜鳥球員。

此外，在馬刺隊史上，溫班亞瑪更是追上「雙塔」鄧肯（Tim Duncan）、羅賓森（David Robinson），成為第三位在菜鳥球季就拿下「35分級」得分、籃板雙十的球員。

至於太陽今天則是以布克攻下31分助攻9籃板準大三元表現最佳，杜蘭特則有28分6籃板2阻攻，這也是兩人在場上聯手以來吞下的首敗，終結過去聯手拿下9連勝的紀錄。

A CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA.



🔥 38 PTS (career-high)

💪 10 REB

🚫 2 BLK



Spurs got the W in a THRILLER in Phoenix. pic.twitter.com/A5g7xMAXTI — NBA (@NBA) 2023年11月3日

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