快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

NBA／30隊唯一勝場未開胡 灰熊500萬美元簽畢永柏救急

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰熊簽下上季效力太陽的畢永柏加入，盼補強禁區缺口。 美聯社
灰熊簽下上季效力太陽的畢永柏加入，盼補強禁區缺口。 美聯社

中鋒亞當斯（Steven Adams）本季提前宣告報銷，且大前鋒克拉克（Brandon Clarke）回歸之日遙遙無期，灰熊禁區戰力可說是嚴重拉警報，加上當家球星莫蘭特（Ja Morant）被禁賽，導致灰熊開季表現低迷，是全聯盟唯一一支勝場沒開胡的球隊。

在形勢如此嚴峻的情況下，灰熊緊急簽下了苦力長人畢永柏（Bismack Biyombo）。據報導，畢永柏將會是一年500萬美元的合約，不過其中僅有100萬美元是受保障。

畢永柏在聯盟已經打滾12年，先後效力過黃蜂、暴龍、魔術、太陽等隊，上季一共出賽61場，平均得到4.3分4.3籃板1.4阻攻。

相關新聞

NBA／選快艇是因衛少 哈登稱在76人受束縛：我自己就是體系

在連續與籃網、76人鬧得不歡而散後，「大鬍子」哈登（James Harden）在本周透過交易轉戰快艇，在今天受訪時他就表...

NBA／回應哈登被76人束縛 安比德：我們每回合都把球給他

76人隊在近日與快艇隊達成交易案，將離意堅決的「大鬍子」哈登（James Harden）打包送往快艇，對於搭檔哈登總算如...

NBA／擺脫哈登賣我肥皂劇 76人輕取暴龍喜迎3連勝

在結束「大鬍子肥皂劇」之後，76人想要證明即使沒有75大球星哈登（James Harden）助陣，球隊依然具備強大競爭力！ 在今天主場迎戰暴龍的比賽中，安比德（Joel Embiid）、烏布瑞（

NBA／太陽隊史得分王戴維斯過世 曾捲入毒品醜聞風波

身為北卡傳奇球員同時也是太陽隊史得分王的戴維斯（Walter Davis），傳出不幸過世的消息，享壽69歲。根據北卡校方的說法，戴維斯是在探望家人時因「自然因素」而死亡。 大學時期的戴維斯曾兩度

NBA／30隊唯一勝場未開胡 灰熊500萬美元簽畢永柏救急

中鋒亞當斯（Steven Adams）本季提前宣告報銷，且大前鋒克拉克（Brandon Clarke）回歸之日遙遙無期，灰熊禁區戰力可說是嚴重拉警報，加上當家球星莫蘭特（Ja Morant）被禁賽，導

NBA／布克傷癒回歸 太陽主帥讚溫班亞瑪影響力巨大

前一次與馬刺交手，太陽在最多領先20分的優勢下，硬生生被對手演出大逆轉，吞下屈辱的一敗，今天兩隊繼續在鳳凰城對決，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示這場比賽必須加強身體對抗性，同時要避免失誤發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。