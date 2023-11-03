NBA／30隊唯一勝場未開胡 灰熊500萬美元簽畢永柏救急
中鋒亞當斯（Steven Adams）本季提前宣告報銷，且大前鋒克拉克（Brandon Clarke）回歸之日遙遙無期，灰熊禁區戰力可說是嚴重拉警報，加上當家球星莫蘭特（Ja Morant）被禁賽，導致灰熊開季表現低迷，是全聯盟唯一一支勝場沒開胡的球隊。
在形勢如此嚴峻的情況下，灰熊緊急簽下了苦力長人畢永柏（Bismack Biyombo）。據報導，畢永柏將會是一年500萬美元的合約，不過其中僅有100萬美元是受保障。
畢永柏在聯盟已經打滾12年，先後效力過黃蜂、暴龍、魔術、太陽等隊，上季一共出賽61場，平均得到4.3分4.3籃板1.4阻攻。
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