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NBA／回應哈登被76人束縛 安比德：我們每回合都把球給他

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈登坦言在76人被束縛，安比德受訪時有不同看法，但仍祝福這位過去的隊友。 美聯社
哈登坦言在76人被束縛，安比德受訪時有不同看法，但仍祝福這位過去的隊友。 美聯社

76人隊在近日與快艇隊達成交易案，將離意堅決的「大鬍子」哈登（James Harden）打包送往快艇，對於搭檔哈登總算如願離開，76人一哥安比德（Joel Embiid）也在今天送上祝福，但也不忘強調如果雙方屆時在總冠軍賽碰頭，哈登將會是輸的一方。

哈登今天首度披上快艇戰袍接受媒體訪問，除了談到對於在快艇的期待外，也直言不諱的表示，過去在76人時期雖然自己付出一切想要幫助球隊取勝，甚至還不惜減薪幫助球隊補強，但自己不僅球風受到束縛，還遭到球隊遺棄。

不過對於哈登的說法，76人一哥安比德在今天率隊擊敗暴龍隊後也回應，「我們允許哈登在76人的時候做自己，每回合我們幾乎都會把球交到他手上，因為他真的是一名非常出色的球員，而且我的傳球不好，所以我們都把球交給了他。」

儘管無法再與哈登合作，但安比德仍是為前搭檔送上了祝福，「我很高興事情終於獲得解決，同時，我也為哈登感到開心，這就是一門生意，我希望哈登有機會獲得成功並賺到更多錢，也希望他的表現能夠持續出色並不斷獲勝。」

不過當被問到雙方如果在場上碰頭將會如何時，安比德則說：「我希望快艇跟76人能在冠軍賽相遇，但我相信哈登會是輸的那一方。」

Joel Embiid James Harden 快艇 76人

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