NBA／太陽隊史得分王戴維斯過世 曾捲入毒品醜聞風波

身為北卡傳奇球員同時也是太陽隊史得分王的戴維斯(Walter Davis),傳出不幸過世的消息,享壽69歲。根據北卡校方的說法,戴維斯是在探望家人時因「自然因素」而死亡。

大學時期的戴維斯曾兩度入選ACC最佳陣容,大一時期他曾在面對宿敵杜克的比賽中,上演「17秒得8分」逆轉秀,至今仍是NCAA的經典之作。此外,他在1976年也隨美國隊拿下蒙特婁奧運金牌。整個大學生涯,戴維斯一共拿到1863分、670籃板、409助攻。

1977年選秀會上,戴維斯以首輪第5順位被太陽選中,第一賽季就贏得年度最佳新秀。他一共為太陽效力11年,累積15666分,到目前為止還是高居隊史之冠;離開太陽之後,戴維斯先後效力金塊和拓荒者,生涯出賽1033場,平均可以得到18.9分3.8助攻3籃板。太陽球團在1994年退休了戴維斯的6號球衣,並在2004年頒發榮譽戒指給他。

除了得分外,戴維斯命中6497球,同樣居隊史第一;出賽766場排名第2,1040次抄截排名第3,3340次助攻排名第4,共6次入選明星賽。在戴維斯過世後,鳳凰城太陽也在社群上發文悼念這位隊史最好的球員之一。

儘管有著舉足輕重的地位,不過戴維斯在太陽隊後期曾捲入NBA史上最大的禁藥醜聞導致名譽受損。1986-87年爆發的禁藥風波中,戴維斯因指證多名太陽球員非法使用古柯鹼,得以避免牢獄之災。即便如此,戴維斯生涯還是有2次進入勒戒所治療古柯鹼成癮的問題。

退休後的戴維斯擔任過金塊的播音員和巫師的球探,他的姪子、同樣來自北卡大學的戴維斯(Hubert Davis),也是NBA球員,。

