快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／布克傷癒回歸 太陽主帥讚溫班亞瑪影響力巨大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
缺席3場比賽的布克(右)正式回歸，但比爾(左)仍持續休兵，太陽三巨頭還是缺一角。 法新社
缺席3場比賽的布克(右)正式回歸，但比爾(左)仍持續休兵，太陽三巨頭還是缺一角。 法新社

前一次與馬刺交手，太陽在最多領先20分的優勢下，硬生生被對手演出大逆轉，吞下屈辱的一敗，今天兩隊繼續在鳳凰城對決，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示這場比賽必須加強身體對抗性，同時要避免失誤發生。

太陽前一場在剩下50秒還領先5分，但最後時刻杜蘭特（Kevin Durant）被包夾掉球失誤，反被強森（Keldon Johnson）上籃逆轉，整場比賽太陽一共出現19次失誤。

而對太陽一個正面消息是，因傷缺席3場比賽的布克（Devin Booker），確定會在今天比賽中復出。在他休兵期間，太陽是1勝2敗。

另一方面，佛蓋爾賽前也稱讚了馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的表現。「他在場上的影響力巨大，可以透過很多不同方式造成傷害。他可以為自己創造進攻機會，也有能力攻擊籃框，在所有防守面前完成灌籃。我們必須隨時掌握他的位置才行。」

溫班亞瑪該場比賽在最後時刻先是跳投命中，又在禁區第一時間補灌，一口氣縮小雙方差距，創造後續逆轉的契機。

相關新聞

NBA／選快艇是因為衛少 哈稱在76人受束縛：我自己就是體系

在連續與籃網、76人鬧得不歡而散後，「大鬍子」哈登（James Harden）在本周透過交易轉戰快艇，在今天受訪時他就表...

NBA／擺脫哈登賣我肥皂劇 76人輕取暴龍喜迎3連勝

在結束「大鬍子肥皂劇」之後，76人想要證明即使沒有75大球星哈登（James Harden）助陣，球隊依然具備強大競爭力！ 在今天主場迎戰暴龍的比賽中，安比德（Joel Embiid）、烏布瑞（

NBA／布克傷癒回歸 太陽主帥讚溫班亞瑪影響力巨大

前一次與馬刺交手，太陽在最多領先20分的優勢下，硬生生被對手演出大逆轉，吞下屈辱的一敗，今天兩隊繼續在鳳凰城對決，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示這場比賽必須加強身體對抗性，同時要避免失誤發生

NBA／連輸11次洛城內戰後 湖人3年來首次打贏快艇

湖人隊和快艇隊昨天上演本季首度的「洛城內戰」，快艇新成員「大鬍子」哈登雖沒上陣，但雙方球星上演對轟戲碼，湖人「小皇帝」詹...

NBA／快艇4星都來自南加州 喬治：有比這更好的故事？

快艇今天背靠背作客湖人主場，雷納德（Kawhi Leonard）首節攻下18分創個人生涯新高，半場取得13分領先，沒想到下半場被湖人反超，喬治（Paul George）第四節關鍵3罰3中拖進延長賽，最

NBA／再創兩項神紀錄 詹姆斯：第四節處於最佳狀態

湖人隊今天在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）35分領軍下止住對戰快艇隊的11連敗，迎接超過3年的交手勝利外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。