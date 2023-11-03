NBA／布克傷癒回歸 太陽主帥讚溫班亞瑪影響力巨大
前一次與馬刺交手，太陽在最多領先20分的優勢下，硬生生被對手演出大逆轉，吞下屈辱的一敗，今天兩隊繼續在鳳凰城對決，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示這場比賽必須加強身體對抗性，同時要避免失誤發生。
太陽前一場在剩下50秒還領先5分，但最後時刻杜蘭特（Kevin Durant）被包夾掉球失誤，反被強森（Keldon Johnson）上籃逆轉，整場比賽太陽一共出現19次失誤。
而對太陽一個正面消息是，因傷缺席3場比賽的布克（Devin Booker），確定會在今天比賽中復出。在他休兵期間，太陽是1勝2敗。
Devin Booker is back in the PHX lineup 🗣️— NBA (@NBA) November 3, 2023
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另一方面，佛蓋爾賽前也稱讚了馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的表現。「他在場上的影響力巨大，可以透過很多不同方式造成傷害。他可以為自己創造進攻機會，也有能力攻擊籃框，在所有防守面前完成灌籃。我們必須隨時掌握他的位置才行。」
溫班亞瑪該場比賽在最後時刻先是跳投命中，又在禁區第一時間補灌，一口氣縮小雙方差距，創造後續逆轉的契機。
Spurs jump the gun and to a 9-0 start over the Suns with this Victor Wembanyama breakaway 🤏— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 3, 2023
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