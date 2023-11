NBA／布克傷癒回歸 太陽主帥讚溫班亞瑪影響力巨大

前一次與馬刺交手,太陽在最多領先20分的優勢下,硬生生被對手演出大逆轉,吞下屈辱的一敗,今天兩隊繼續在鳳凰城對決,主帥佛蓋爾(Frank Vogel)表示這場比賽必須加強身體對抗性,同時要避免失誤發生。

太陽前一場在剩下50秒還領先5分,但最後時刻杜蘭特(Kevin Durant)被包夾掉球失誤,反被強森(Keldon Johnson)上籃逆轉,整場比賽太陽一共出現19次失誤。

而對太陽一個正面消息是,因傷缺席3場比賽的布克(Devin Booker),確定會在今天比賽中復出。在他休兵期間,太陽是1勝2敗。

另一方面,佛蓋爾賽前也稱讚了馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的表現。「他在場上的影響力巨大,可以透過很多不同方式造成傷害。他可以為自己創造進攻機會,也有能力攻擊籃框,在所有防守面前完成灌籃。我們必須隨時掌握他的位置才行。」

溫班亞瑪該場比賽在最後時刻先是跳投命中,又在禁區第一時間補灌,一口氣縮小雙方差距,創造後續逆轉的契機。

