NBA／擺脫哈登賣我肥皂劇 76人輕取暴龍喜迎3連勝

在結束「大鬍子肥皂劇」之後,76人想要證明即使沒有75大球星哈登(James Harden)助陣,球隊依然具備強大競爭力!

在今天主場迎戰暴龍的比賽中,安比德(Joel Embiid)、烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)、哈里斯(Tobias Harris)和馬克西(Tyrese Maxey)聯手攻下92分,幾乎壓過對手全部分數,最終以114比99輕鬆過關,收下3連勝

在先前交易案中,76人送走哈登和塔克(PJ Tucker)兩名主力戰將,但收進了貝頓(Nicolas Batum)、莫里斯(Marcus Morris Sr.)、柯文頓(Robert Covington)、馬丁(Kenyon Martin Jr.)4名鋒線輪替,加強了替補深度。

21 PTS for Joel Embiid after this tough turnaround bucket 🔥



