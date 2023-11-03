快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

NBA／擺脫哈登賣我肥皂劇 76人輕取暴龍喜迎3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德率76人搶下3連勝。 美聯社
安比德率76人搶下3連勝。 美聯社

在結束「大鬍子肥皂劇」之後，76人想要證明即使沒有75大球星哈登（James Harden）助陣，球隊依然具備強大競爭力！

在今天主場迎戰暴龍的比賽中，安比德（Joel Embiid）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、哈里斯（Tobias Harris）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手攻下92分，幾乎壓過對手全部分數，最終以114比99輕鬆過關，收下3連勝

在先前交易案中，76人送走哈登和塔克（PJ Tucker）兩名主力戰將，但收進了貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（Kenyon Martin Jr.）4名鋒線輪替，加強了替補深度。

今天這場比賽烏布瑞直接拉上先發，命中5記三分球繳出23分的表現；當家中鋒安比德依舊無人能擋，獨拿28分13籃板7助攻，哈里斯補上23分7籃板3助攻3抄截，馬克西則是進帳18分4助攻。

76人前三節打完取得兩位數領先優勢，進入第四節最多更拉開18分差，雖然暴龍一度將比分追近到個位數，還是難越雷池一步。76人在取得3連勝之後，目前在東區僅落後不敗之身的塞爾蒂克。

暴龍方面以巴恩斯（Scottie Barnes）的24分8籃板8助攻表現最佳，阿努諾比（OG Anunoby）16分，施羅德（Dennis Schroder）13分10助攻，開季至今6場比賽已經完成4次得分助攻雙十表現。席亞康（Pascal Siakam）表現平平，只得到10分6助攻3籃板。

相關新聞

NBA／選快艇是因為衛少 哈稱在76人受束縛：我自己就是體系

在連續與籃網、76人鬧得不歡而散後，「大鬍子」哈登（James Harden）在本周透過交易轉戰快艇，在今天受訪時他就表...

NBA／擺脫哈登賣我肥皂劇 76人輕取暴龍喜迎3連勝

在結束「大鬍子肥皂劇」之後，76人想要證明即使沒有75大球星哈登（James Harden）助陣，球隊依然具備強大競爭力！ 在今天主場迎戰暴龍的比賽中，安比德（Joel Embiid）、烏布瑞（

NBA／布克傷癒回歸 太陽主帥讚溫班亞瑪影響力巨大

前一次與馬刺交手，太陽在最多領先20分的優勢下，硬生生被對手演出大逆轉，吞下屈辱的一敗，今天兩隊繼續在鳳凰城對決，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示這場比賽必須加強身體對抗性，同時要避免失誤發生

NBA／連輸11次洛城內戰後 湖人3年來首次打贏快艇

湖人隊和快艇隊昨天上演本季首度的「洛城內戰」，快艇新成員「大鬍子」哈登雖沒上陣，但雙方球星上演對轟戲碼，湖人「小皇帝」詹...

NBA／快艇4星都來自南加州 喬治：有比這更好的故事？

快艇今天背靠背作客湖人主場，雷納德（Kawhi Leonard）首節攻下18分創個人生涯新高，半場取得13分領先，沒想到下半場被湖人反超，喬治（Paul George）第四節關鍵3罰3中拖進延長賽，最

NBA／再創兩項神紀錄 詹姆斯：第四節處於最佳狀態

湖人隊今天在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）35分領軍下止住對戰快艇隊的11連敗，迎接超過3年的交手勝利外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。