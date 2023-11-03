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NBA／湖人擊退快艇 對戰11連敗止步

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯成為NBA史上35歲後得分超過30分場次的最多球員。 美聯社
詹姆斯成為NBA史上35歲後得分超過30分場次的最多球員。 美聯社

湖人隊和快艇隊昨天上演本季首度的「洛城內戰」，快艇新成員「大鬍子」哈登雖沒上陣，但雙方球星上演對轟戲碼，湖人「小皇帝」詹姆斯攻下35分，戴維斯和羅素各27分，快艇雙星雷納德和喬治各有38分和35分演出，兩隊激戰到延長賽才由湖人以130：125留下勝利，止住對戰11連敗。

湖人第四節攻下30分，詹姆斯自己得分或助攻的分數就達21分，38歲的他自豪說：「我認為第四節的自己處於最佳狀態。」昨天他出賽42分鐘是新球季5戰最高，除35分還有11籃板、7助攻，得分超越馬龍、成NBA史上35歲後得分超過30分場次的最多球員，也改寫「德國司機」諾維茨基2019年拿下的30分，成聯盟資歷21年以上的單場最高分紀錄者。

詹姆斯提到，現在仍每天訓練不輟，且球隊面臨4天3戰考驗，還少了八村壘、普林斯和文森，每人都要挺身補上缺口，「這是場重要勝利，很開心有所貢獻。」

湖人前一度擊敗快艇已要回溯到2020年7月的疫情期間「泡泡聯盟」，昨碰頭首節陷入24：37劣勢、上半場最多落後19分，但下半場在詹姆斯、戴維斯領軍下追分。延長賽換里夫斯挺身而出，他全場15分有7分集中在最後5分鐘，還和詹姆斯演出氣勢萬鈞空中接力灌籃，讓湖人球迷歡聲雷動。

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