NBA／再創兩項神紀錄 詹姆斯：第四節處於最佳狀態
湖人隊今天在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）35分領軍下止住對戰快艇隊的11連敗，迎接超過3年的交手勝利外，詹姆斯也締造兩項新紀錄，繼續豎立「詹姆斯障礙」。
今年賽季是38歲詹姆斯生涯第21個賽季，今天他完全燃燒，出賽42分鐘，延長賽還和里夫斯（Austin Reaves）合作演出空中接力灌籃；灌進第35分的詹姆斯，除超越馬龍（Karl Malone），成為NBA史上35歲後得分超過30分場次的最多球員，另外超越「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）的30分，成聯盟資歷21年以上的單場最高分紀錄者。
詹姆斯另有11籃板和7助攻，助隊延長賽以130：125奪勝，他說：「我每天都訓練不輟，身心都是，以便能幫助隊友。」他也提到，球隊面臨4天3戰考驗，還少了八村壘、普林斯和文森，每個人都要挺身而出補上缺口，「這是場重要勝利，我很開心我有所貢獻。
湖人第四節攻下30分，詹姆斯自己得分或助攻相關的分數就達21分，他說：「我認為第四節的自己處於最佳狀態。」
延長賽2分12秒，湖人轉換快攻時里夫斯將球往空中一拋，詹姆斯直接飛到空中把球塞進框，讓主場球迷歡聲雷動。
里夫斯對這次合作都喊「酷斃了」，他說：「因為我從小是籃球迷，我看他灌籃上百萬次，所以對我來說，能傳給他灌籃十分特別。」
詹姆斯回應，開心自己還有能力如此進球，且是在對手失誤後能成功轉換攻擊，「過去魔術強森（Magic Johnson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也都創造過類似的表演時刻，我們會試著持續這樣做。」
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