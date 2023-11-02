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NBA／勇士開季5戰奪4勝 格林稱與上季糟糕化學效應不同

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士在今天靠著湯普森的準絕殺跳投以102：101險勝國王後拉出一波4連勝。 路透
勇士在今天靠著湯普森的準絕殺跳投以102：101險勝國王後拉出一波4連勝。 路透

儘管在新賽季開幕戰不敵太陽，但勇士在今天靠著湯普森（Klay Thompson）的準絕殺跳投以102：101險勝國王後拉出一波4連勝，與上賽季開季就陷入低潮有極大反差，前鋒格林（Draymond Green）也在賽後表示，上賽季球隊的化學效應確實相當糟糕，甚至讓他不想要與團隊一起工作，但今年氣氛是截然不同，每個人都想要聚在一塊。

今年休賽季勇士透過交易引進明星後衛保羅（Chris Paul），儘管因此賠上了年輕核心波爾（Jordan Poole），讓這筆交易案的評價一度是褒貶不一，不過在開幕戰不敵太陽後，勇士接下來卻連剋國王、火箭與鵜鶘，今天又再度靠著湯普森的準絕殺跳投二度擊敗國王，拉出一波4連勝。

談到球隊在今年開季與去年的不同之處時，今天拿下13分9助攻的格林就直言，關鍵就在於團隊的化學效應，「去年真的很糟糕，這讓我很不想來工作，一點都不有趣，但今年當大家來到球場時，你能在球員的臉上感受到大家的喜悅，這是一個喜歡聚在一起的團隊。」

格林強調，今年勇士球員總習慣早早就來到球場，甚至是坐下來聊天，待上兩、三個小時，「今年夏天我們做了一些嘗試，大家一起吃飯，沒有人走掉，過去總有人會不斷環顧四周，甚至詢問什麼時候可以離開，但現在沒有人想走，我們正努力在這樣的基礎上再接再厲，這就是本季的一大關鍵。」

今天攻下21分的柯瑞也坦言，勇士現在的陣容確實有很棒的磨合，「在今年訓練營時，我們就已經建構一支很不錯的球隊，擁有深度和經驗，現在一切融合的很好，但我們還有漫長的賽季要繼續證明和執行，不過你可以感覺到現在我們打球的方式跟以往有很大不同。」

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