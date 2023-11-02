聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／人氣女團LE SSERAFIM造訪 湖人主場留下「完美之夜」
韓國人氣女團「LE SSERAFIM」近日推出全新英語單曲《Perfect Night》，今天全員造訪湖人隊主場觀看「洛城內戰」，湖人最終在延長賽以130：125險勝快艇隊，終止雙方對戰11連敗。
LE SSERAFIM由金采源、宮脇咲良、許允真、中村一葉（Kazuha）、洪恩採組成，出道一年半就擁有3首破億點擊MV，可說是新生代一線女團。今天她們造訪湖人主場，穿上球團特製球衣，其中日本成員宮脇咲良選擇28號，致敬湖人日籍球星八村壘。
湖人名將魔術強森（Magic Johnson）賽前與團員們握手合影，半場休息湖人啦啦隊表演她們的知名歌曲《ANTIFRAGILE》炒熱現場氣氛，湖人官方社群也發文歡迎，有網友開玩笑寫道，「這些女孩能搶進攻籃板嗎？」、「LE BRON和LE SSERAFIM」、「我只有今天是湖人迷」。
今天是本季首次「洛城內戰」，兩隊巨星火力全開，快艇雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）合攻73分；湖人隊38歲巨星詹姆斯（LeBron James）上場42分鐘狂轟35分，隊友戴維斯（Anthony Davis）更力拼48分鐘，得到27分10籃板，幫助湖人在延長賽險勝，如同歌曲《Perfect Night》含意，留下美好夜晚。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言