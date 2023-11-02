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NBA／人氣女團LE SSERAFIM造訪 湖人主場留下「完美之夜」

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國人氣女團「LE SSERAFIM」左起許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採。 截圖自湖人官方IG
韓國人氣女團「LE SSERAFIM」左起許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採。 截圖自湖人官方IG

韓國人氣女團「LE SSERAFIM」近日推出全新英語單曲《Perfect Night》，今天全員造訪湖人隊主場觀看「洛城內戰」，湖人最終在延長賽以130：125險勝快艇隊，終止雙方對戰11連敗。

LE SSERAFIM由金采源、宮脇咲良、許允真、中村一葉（Kazuha）、洪恩採組成，出道一年半就擁有3首破億點擊MV，可說是新生代一線女團。今天她們造訪湖人主場，穿上球團特製球衣，其中日本成員宮脇咲良選擇28號，致敬湖人日籍球星八村壘。

湖人名將魔術強森（Magic Johnson）賽前與團員們握手合影，半場休息湖人啦啦隊表演她們的知名歌曲《ANTIFRAGILE》炒熱現場氣氛，湖人官方社群也發文歡迎，有網友開玩笑寫道，「這些女孩能搶進攻籃板嗎？」、「LE BRON和LE SSERAFIM」、「我只有今天是湖人迷」。

今天是本季首次「洛城內戰」，兩隊巨星火力全開，快艇雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）合攻73分；湖人隊38歲巨星詹姆斯（LeBron James）上場42分鐘狂轟35分，隊友戴維斯（Anthony Davis）更力拼48分鐘，得到27分10籃板，幫助湖人在延長賽險勝，如同歌曲《Perfect Night》含意，留下美好夜晚。

湖人

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