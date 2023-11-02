NBA／熱火開季養生吞4連敗 阿德巴約：不能把坑挖太深

儘管上賽季以黑馬之姿從附加賽一路挺進到總冠軍賽才鎩羽而歸，但熱火隊在歷經休賽季的補強失敗後，新賽季開打後又陷入低潮，在今天出戰籃網隊的比賽中，在下半場一度領先對手達到15分的情況下，最終仍是以105：109敗下陣來，開季前5場比賽吞下4敗。

在上賽季總冠軍賽不敵金塊後，熱火今年休賽季的補強可說是相當挫敗，不僅兩名後場主要輪替球員史特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）相繼出走，連一度傳出有機會爭取里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）兩位明星後衛加盟都無疾而終，加上東區幾名潛在對手的補強成功，讓熱火本賽季的處境變得更加艱困。

在開季首戰擊敗活塞後，熱火接下來面對志在本季東區冠軍的塞爾蒂克、公鹿以及西區年輕勁旅灰狼苦吞3連敗，今天面對進入重建期的籃網也依舊打得相當掙扎，不僅讓籃網少主布里吉斯（Mikal Bridges）攻下21分7籃板5助攻，板凳席上還有3名球員得分上雙，其中包括臨時被從發展聯盟徵召的布魯克斯（Armoni Brooks）僅上場16分鐘就攻下17分，多點開花的攻勢成為籃網在下半場逆轉的關鍵。

布魯克斯在昨天還參與發展聯盟球隊的練球，並在訓練後幾小時就收到命令搭上前往邁阿密的班機與籃網會合，但今天就以板凳奇兵的角色登場，他說：「我昨天晚上七點多才抵達邁阿密，隨後就去參加投籃訓練並做好上場的準備。」

對於遭到年輕的籃網擊潰，開季前5場比賽僅拿下1勝，創下球隊近16年來最糟糕的開季成績，今天攻下30分的熱火後衛赫洛（Tyler Herro）說：「在這個時候，我們還不能為自己的表現感到沮喪，一切還為時過早，但我們也不能繼續輸掉比賽，並認為這樣沒有關係。」

儘管熱火上賽季同樣在開季陷入低潮，但最終靠著附加賽取得季後賽門票，並一路殺進到總冠軍賽，但球隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也直言，「我們現在並不能把自己的坑挖得太深，這就是現在必須面對的問題。」

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