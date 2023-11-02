快訊

阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

美穆斯林對拜登喊「不停火沒選票」 猶太選民同樣惹不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火開季養生吞4連敗 阿德巴約：不能把坑挖太深

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
最多領先15分的熱火遭到籃網逆轉，開季前5場比賽吞下4敗。 路透
最多領先15分的熱火遭到籃網逆轉，開季前5場比賽吞下4敗。 路透

儘管上賽季以黑馬之姿從附加賽一路挺進到總冠軍賽才鎩羽而歸，但熱火隊在歷經休賽季的補強失敗後，新賽季開打後又陷入低潮，在今天出戰籃網隊的比賽中，在下半場一度領先對手達到15分的情況下，最終仍是以105：109敗下陣來，開季前5場比賽吞下4敗。

在上賽季總冠軍賽不敵金塊後，熱火今年休賽季的補強可說是相當挫敗，不僅兩名後場主要輪替球員史特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）相繼出走，連一度傳出有機會爭取里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）兩位明星後衛加盟都無疾而終，加上東區幾名潛在對手的補強成功，讓熱火本賽季的處境變得更加艱困。

在開季首戰擊敗活塞後，熱火接下來面對志在本季東區冠軍的塞爾蒂克、公鹿以及西區年輕勁旅灰狼苦吞3連敗，今天面對進入重建期的籃網也依舊打得相當掙扎，不僅讓籃網少主布里吉斯（Mikal Bridges）攻下21分7籃板5助攻，板凳席上還有3名球員得分上雙，其中包括臨時被從發展聯盟徵召的布魯克斯（Armoni Brooks）僅上場16分鐘就攻下17分，多點開花的攻勢成為籃網在下半場逆轉的關鍵。

布魯克斯在昨天還參與發展聯盟球隊的練球，並在訓練後幾小時就收到命令搭上前往邁阿密的班機與籃網會合，但今天就以板凳奇兵的角色登場，他說：「我昨天晚上七點多才抵達邁阿密，隨後就去參加投籃訓練並做好上場的準備。」

對於遭到年輕的籃網擊潰，開季前5場比賽僅拿下1勝，創下球隊近16年來最糟糕的開季成績，今天攻下30分的熱火後衛赫洛（Tyler Herro）說：「在這個時候，我們還不能為自己的表現感到沮喪，一切還為時過早，但我們也不能繼續輸掉比賽，並認為這樣沒有關係。」

儘管熱火上賽季同樣在開季陷入低潮，但最終靠著附加賽取得季後賽門票，並一路殺進到總冠軍賽，但球隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也直言，「我們現在並不能把自己的坑挖得太深，這就是現在必須面對的問題。」

延伸閱讀

NBA／字母哥化身「綠巨人浩克」 聯手里拉德砍58分滅熱火

NBA／柯瑞做鬼臉致敬經典電影 還示範正版「射後不理」

NBA／熱火東冠陣容大打折扣 萊里：巴特勒外需有人場均25分

NBA／惡棍行為遭罰2.5萬美元 布魯克斯喊冤：被既定印象拖累

相關新聞

NBA／詹姆斯完全燃燒轟35分 湖人延長賽退快艇止對戰11連敗

湖人隊和快艇隊今天上演的「洛城內戰」峰迴路轉，湖人克服兩位數落後，眼看就要終結11連敗，但快艇在喬治（Paul Geor...

NBA／湯普森0.2秒中距離準絕殺！勇士險勝國王豪取4連勝

國王少了主將福克斯（De'Aaron Fox），作客勇士仍展現競爭力，雙方拉鋸到最後關頭，勇士湯普森（Klay Thompson）中距離絕殺國王，以102：101氣走國王。 勇士上半場取得56：

NBA／強權落難日！ 金塊不敵灰狼吞首敗、公鹿也被暴龍打爆

西區和東區兩大冠軍熱門今天都爆冷輸球，金塊隊以89：111輸給灰狼，中止開季4連勝。公鹿以111：130不敵近況不佳的暴龍。 金塊今天作客灰狼踢到鐵板，主力後衛穆雷（Jamal Murray）上

NBA／慘輸綠衫軍51分 溜馬教頭扛責喊無法接受

塞爾蒂克隊不但維持開季全勝紀錄，今天面對溜馬隊更轟下隊史第3高分，以155：104痛擊對手，讓溜馬教頭卡萊爾（Rick ...

NBA／哈登交易案正式官宣！莫雷談鬧劇：時間會治癒一切

聯盟今天宣布哈登交易案正式定案，快艇隊還發動一筆交易，把剛得到的彼特盧舍夫（Filip Petrusev）送到國王隊，以維持球員名單靈活性。 交易案完整內容是，76人得到貝頓（Nicolas B

NBA／威廉森碾壓雷霆禁區繳準大三元 鵜鶘寫22分大逆轉

在英格倫（Brandon Ingram）持續缺陣的情況下，鵜鶘今天在作客雷霆主場的比賽中，於一度落後達到22分的情況下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。