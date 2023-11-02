NBA／湯普森0.2秒中距離準絕殺！勇士險勝國王豪取4連勝

國王少了主將福克斯（De'Aaron Fox），作客勇士仍展現競爭力，雙方拉鋸到最後關頭，勇士湯普森（Klay Thompson）中距離絕殺國王，以102：101氣走國王。

勇士上半場取得56：55領先，沒想到最擅長的第三節大當機，單節只得18分。第四節兩隊一路拉鋸，柯瑞（Stephen Curry）關鍵時刻挑籃成功，取得1分領先，國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）馬上投進中距離回應，勇士最後一攻交給湯普森，他來到罰球線附近跳投破網。時間只剩0.2秒，國王空中接力戰術失敗，以1分飲恨。

KLAY THOMPSON FOR THE WIN!!!



📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/haDylokXuJ — Golden State Warriors (@warriors) 2023年11月2日

柯瑞攻下全隊最高的21分，但發生7次失誤，湯普森貢獻14分，格林（Draymond Green）13分9助攻2籃板，外帶2抄截2阻攻，保羅（Chris Paul）則得到2分8助攻。

國王全隊6人得分上雙，沙波尼斯23分11籃板6助攻，蒙克（Malik Monk）攻下16分，頂替福克斯先發的米契爾（Davion Mitchell）13分4助攻3抄截。

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