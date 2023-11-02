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NBA／慘輸綠衫軍51分 溜馬教頭扛責喊無法接受

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溜馬慘輸51分，教頭卡萊爾(左2)表示。 路透
溜馬慘輸51分，教頭卡萊爾(左2)表示。 路透

塞爾蒂克隊不但維持開季全勝紀錄，今天面對溜馬隊更轟下隊史第3高分，以155：104痛擊對手，讓溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）承認是場難堪敗仗，自己要全權扛責。

主場迎敵的「綠衫軍」，第一節21投16中轟下44分，包括8記三分球，半場已取得75：54領先；這已是塞爾蒂克連兩場半場轟進75分，成隊伍1950到51年球季後首度「背靠背」飆分秀。

塞爾蒂克最終三分球35投20中，最高領先達到53分，卡萊爾坦言球隊打了一場「醜陋」的敗仗，「我為此承擔，都是因為我，我沒讓球員準備好去應戰。這是很尷尬的結果，顯而易見，我們在這的表現讓人無法接受。」

溜馬命中率4成55不算太差，且只出現9失誤，但三分球37投僅5中，籃板更以31：58落後，兩者都成大比數落敗關鍵。

迎接4連勝的塞爾蒂克，先發五人得分全部兩位數，板凳也有3人得分上雙，泰托姆（Jayson Tatum）只打27分鐘就繳出30分、12籃板，第四節直接當啦啦隊。

溜馬吞敗後戰績來到2勝2敗，板凳出發的麥克康奈爾（T.J. McConnell）18分是全隊最高。

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