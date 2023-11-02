NBA／威廉森碾壓雷霆禁區繳準大三元 鵜鶘寫22分大逆轉

在英格倫（Brandon Ingram）持續缺陣的情況下，鵜鶘今天在作客雷霆主場的比賽中，於一度落後達到22分的情況下，由麥凱倫（C.J. McCollum）、威廉森（Zion Williamson）領軍逆襲，最終以110：106勝出，追平隊史第5高的落後分差逆轉。

今年開季表現搶眼的鵜鶘，儘管在前一場比賽面對勇士吞下賽季首敗，不過今天作客雷霆主場也打出極佳韌性，前兩節雷霆就靠著多點開花得攻勢，一度取得47：25的大幅領先。

不過鵜鶘接下來外線火力全開吹起反攻號角，在中場休息前已經追到僅剩8分差距，不僅外線攻勢流暢，鵜鶘今天面對霍姆葛倫（Chet Holmgren）坐鎮禁區的雷霆，全場共抓下22顆進攻籃板，並透過二波進攻拿下27分，其中威廉森一人就包辦了7顆進攻籃板，憑一己之力撕裂了雷霆禁區防線，他全場也拿下20分、10籃板、8助攻的全能表現，且今天他送出的8次助攻中就幫助鵜鶘砍進了6顆三分球，成為鵜鶘下半場逆轉的關鍵。

Zion Williamson was dominant in the Pelicans' home opener 💪



24 PTS

12/17 FG

70% FG pic.twitter.com/UsnTjj9ewZ — NBA (@NBA) 2023年10月29日

而在第四節反倒落入雙位數落後的雷霆，儘管在末節由球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍反撲，並且在比賽最後1分38秒兩罰俱中後追到1分差，但鵜鶘今天手感最火燙的麥凱倫關鍵時刻砍進三分球，又在比賽最後0.2秒兩罰俱中，幫助鵜鶘最終以4分差距收下勝利，麥凱倫今天也拿下全場最高的29分外帶11籃板5助攻。

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