快訊

華邦電看明年比旺宏樂觀 客戶拋開包袱並預見四大動能

以為故障不能擊發…龍潭改造手槍自轟「爆頭亡」 死者有黑幫背景

影／哈瑪斯高官放話：將「再三重覆」10月7日行動 直到摧毀以色列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／威廉森碾壓雷霆禁區繳準大三元 鵜鶘寫22分大逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
威廉森憑一己之力撕裂了雷霆禁區防線，全場也拿下20分、10籃板、8助攻全能成績。 法新社
威廉森憑一己之力撕裂了雷霆禁區防線，全場也拿下20分、10籃板、8助攻全能成績。 法新社

在英格倫（Brandon Ingram）持續缺陣的情況下，鵜鶘今天在作客雷霆主場的比賽中，於一度落後達到22分的情況下，由麥凱倫（C.J. McCollum）、威廉森（Zion Williamson）領軍逆襲，最終以110：106勝出，追平隊史第5高的落後分差逆轉。

今年開季表現搶眼的鵜鶘，儘管在前一場比賽面對勇士吞下賽季首敗，不過今天作客雷霆主場也打出極佳韌性，前兩節雷霆就靠著多點開花得攻勢，一度取得47：25的大幅領先。

不過鵜鶘接下來外線火力全開吹起反攻號角，在中場休息前已經追到僅剩8分差距，不僅外線攻勢流暢，鵜鶘今天面對霍姆葛倫（Chet Holmgren）坐鎮禁區的雷霆，全場共抓下22顆進攻籃板，並透過二波進攻拿下27分，其中威廉森一人就包辦了7顆進攻籃板，憑一己之力撕裂了雷霆禁區防線，他全場也拿下20分、10籃板、8助攻的全能表現，且今天他送出的8次助攻中就幫助鵜鶘砍進了6顆三分球，成為鵜鶘下半場逆轉的關鍵。

而在第四節反倒落入雙位數落後的雷霆，儘管在末節由球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍反撲，並且在比賽最後1分38秒兩罰俱中後追到1分差，但鵜鶘今天手感最火燙的麥凱倫關鍵時刻砍進三分球，又在比賽最後0.2秒兩罰俱中，幫助鵜鶘最終以4分差距收下勝利，麥凱倫今天也拿下全場最高的29分外帶11籃板5助攻。

延伸閱讀

NBA／哈登交易不影響球隊 76人馬克西盼成安比德最佳搭檔

NBA／教頭稱馬刺抄截前已犯規 KD為失誤扛責：我該抓住球

NBA／被杜蘭特稱讚獨特 溫班亞瑪反誇：我還遠不如他

NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我起跑點不同

相關新聞

NBA／威廉森碾壓雷霆禁區繳準大三元 鵜鶘寫22分大逆轉

在英格倫（Brandon Ingram）持續缺陣的情況下，鵜鶘今天在作客雷霆主場的比賽中，於一度落後達到22分的情況下，...

NBA／慘輸綠衫軍51分 溜馬教頭扛責喊無法接受

塞爾蒂克隊不但維持開季全勝紀錄，今天面對溜馬隊更轟下隊史第3高分，以155：104痛擊對手，讓溜馬教頭卡萊爾（Rick ...

NBA／艾頓與威廉斯冤家狹路相逢 拓荒者下半場逆轉活塞

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）與活塞總教練威廉斯（Monty Williams），在太陽隊多次傳出不合，今天是兩人轉隊後首次正面交鋒，艾頓全場得到16分11籃板5抄截，助拓荒者以110：

NBA／強權落難日！ 金塊不敵灰狼吞首敗、公鹿也被暴龍打爆

西區和東區兩大冠軍熱門今天都爆冷輸球，金塊隊以89：111輸給灰狼，中止開季4連勝。公鹿以111：130不敵近況不佳的暴龍。 金塊今天作客灰狼踢到鐵板，主力後衛穆雷（Jamal Murray）上

NBA／哈登交易案正式官宣！莫雷談鬧劇：時間會治癒一切

聯盟今天宣布哈登交易案正式定案，快艇隊還發動一筆交易，把剛得到的彼特盧舍夫（Filip Petrusev）送到國王隊，以維持球員名單靈活性。 交易案完整內容是，76人得到貝頓（Nicolas B

NBA／塞爾蒂克狂攻155分血洗溜馬 創隊史1959年後最高得分

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰溜馬，由於溜馬當家球星哈利柏頓（Tyrese Halliburton）缺陣，綠衫軍一路輾壓，終場以155：104血洗對手，取得開季4連勝。 據 《StatMuse》網站統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。