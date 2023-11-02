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NBA／哈登交易案正式官宣！莫雷談鬧劇：時間會治癒一切
聯盟今天宣布哈登交易案正式定案，快艇隊還發動一筆交易，把剛得到的彼特盧舍夫（Filip Petrusev）送到國王隊，以維持球員名單靈活性。
交易案完整內容是，76人得到貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）、2張首輪選秀籤、2張二輪選秀籤與1個選秀互換權，快艇收進哈登、塔克（PJ Tucker）及彼特盧舍夫。隨後彼特盧舍夫被交易到國王，快艇社群發文「Welcome」7小時後就離隊。
哈登休賽季申請交易並要求到快艇，總管莫雷（Daryl Morey）始終不願妥協，導致雙方關係破裂，哈登更在公開場和罵莫雷是「騙子」。對此，莫雷在今天受訪時說，「他想被交易，我們也按照要求，我認為時間會治癒一切。」
莫雷曾在火箭隊與哈登合作多年，他坦言這種離別方式雙方都不願意，「他是偉大的球員，將為快艇做貢獻，塔克（P.J. Tucker）也是。我很高興他們到西區，祝他們好運。我們合作很多年，這只是小插曲，某天哈登出現在名人堂頒獎典禮上，我們都會忘記此事。」
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