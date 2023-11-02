NBA／塞爾蒂克狂攻155分血洗溜馬 創隊史1959年後最高得分

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰溜馬，由於溜馬當家球星哈利柏頓（Tyrese Halliburton）缺陣，綠衫軍一路輾壓，終場以155：104血洗對手，取得開季4連勝。

據 《StatMuse》網站統計，這是塞爾蒂克隊史第2高分，最高紀錄是1959年2月7日，塞爾蒂克以173：139完勝湖人，當時NBA和ABA尚未合併。

塞爾蒂克首節就以76%命中率打出44：27優勢，半場落後21分的溜馬第三節進攻低迷，讓比賽提前進入垃圾時間。第四節綠衫軍普里查德（Payton Pritchard）繳出11分8助攻，射手豪瑟（Sam Hauser）挹注12分，是分差擴大的原因。

溜馬被血洗51分，全隊氣勢低迷。 美聯社

塞爾蒂克全隊8人得分上雙，泰托姆（Jayson Tatum）只上場26分鐘，就攻下30分12籃板。溜馬以麥克康奈爾（T.J. McConnell）得到18分7籃板5助攻，表現最佳。

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