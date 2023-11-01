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NBA／哈登交易不影響球隊 76人馬克西盼成安比德最佳搭檔

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西開季來勢洶洶，頗有破繭而出的氣勢。 路透社
馬克西開季來勢洶洶，頗有破繭而出的氣勢。 路透社

明星後衛哈登（James Harden）交易傳聞在整個夏天都鬧得沸沸揚揚，最終於昨日被送往心儀的快艇隊，在他離開後，預料將釋放馬克西（Tyrese Maxey）球權，接班成為去年MVP安比德（Joel Embiid）身旁的二把手。

馬克西開季表現令人驚喜，前三戰分別攻下31、34、26分，頗有挑戰明星賽氣勢，也獲選為東區單週最佳球員，無獨有偶，在獲得獎項這天，76人就將哈登送至快艇，換來了貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）和數支選秀籤。

馬克西過去曾高度評價哈登作為隊友的正向能量，像是他在場上及場下如何激勵隊友，即便哈登與球團之間有種種的不愉快，馬克西的立場也沒有改變，「兄弟，我學到了很多，我傳簡訊跟他說我愛他、很欣賞他，他灌輸給我的其中一點就是自信，我一直是個自信的人，但他讓我比以前更有自信。」

馬克西說：「我所能做的就是表達感謝，他把我保護在自己的羽翼下，教會了我很多東西，包括如何成為一名職業球員，塔克（PJ Tucker）也是，我愛他們。」

上季助攻王哈登離開後，馬克西將在進攻扮演更多主導角色，開季至今看起來適應良好，他表示休息室聲量是他專注發展的目標，隊友及教練都對他深具信心，激勵他繳出最佳表現，哈登的交易沒影響到球隊，因為大家早已有心理準備，「我認為大家都有照顧好主要的工作，讓球隊新賽季有一個好的開始。」

Joel Embiid James Harden 76人

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