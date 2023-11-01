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NBA／被杜蘭特稱讚獨特 溫班亞瑪反誇：我還遠不如他

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特在溫班亞瑪的防守下，靠著高超的進攻技巧投進一記壓哨跳投。 美聯訊社
杜蘭特在溫班亞瑪的防守下，靠著高超的進攻技巧投進一記壓哨跳投。 美聯訊社

馬刺隊選秀狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天與太陽隊杜蘭特（Kevin Durant）上演本賽季首度對決，儘管杜蘭特在數據上以26分7助攻技壓溫班亞瑪的18分8籃板4阻攻，但溫班亞瑪在比賽最後階段的2次關鍵進球，也成為馬刺逆轉的主因，也讓杜蘭特在賽後大方稱讚溫班亞瑪是一名相當特殊的球員。

身為聯盟近20年來全新球風的開創者之一，溫班亞瑪與杜蘭特今天進行在職業聯賽的首度交鋒，儘管首節結束前，杜蘭特就在溫班亞瑪的防守下靠著高超的進攻技巧投進一記壓哨跳投為小老弟上了一課，但下半場溫班亞瑪也展現在攻守兩端的宰制力，幫助馬刺在最終以1分差距逆轉勝出。

對於首度與溫班亞瑪交手，杜蘭特賽後也稱讚溫班亞瑪是一名相當獨特的球員，「他將會有很長一段時間成為聯盟的一股力量，當他持續累積經驗後，他肯定會變得更好。」

溫班亞瑪也直言，杜蘭特身上仍有很多他可以學習的東西，「我發現在對比賽的掌控上我遠遠不如他，因為我嘗試最一些像他一樣的事情，但我認為我還不夠有耐心，我想我走得有點太快，但他一直都按照自己的節奏去做他該做的事情，這是我必須要去學習的，不過我不能想著要去複製它，而是要從中找到靈感。」

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