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NBA／教頭稱馬刺抄截前已犯規 KD為失誤扛責：我該抓住球
太陽今天整場領先將近48分鐘，沒想到最終被馬刺翻盤。杜蘭特（Kevin Durant）賽後承認自己太大意，太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）也解釋關鍵時刻為何沒喊暫停。
葛登（Eric Gordon）開賽第28秒上籃得分後，太陽一路領先到比賽最後關頭。比賽最後6秒，溫班雅瑪（Victor Wembanyama）飛身補灌追到1分差。太陽將球發給杜蘭特，儘管對手有很多犯規嫌疑，但杜蘭特大意沒把球抱住才是關鍵，他將球高舉讓馬刺強森（Keldon Johnson）有機可趁，把球搶走，上籃搶下致勝分。
杜蘭特賽後無奈表示，「我應該要抓住球，這樣輸球真的很糟糕。」佛蓋爾則認為馬刺球員犯規，但裁判未響哨，「球從他手上被搶走前，他們打了杜蘭特的手臂，沒有哨音。那種情況下，我們試圖把球傳給90%罰球命中率球員，我們做到了。」
針對布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）何時能歸隊，佛蓋爾回應沒有確切時程表，「他們正努力盡快回歸，已經恢復一些訓練活動。」
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